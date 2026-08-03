Мамиашвили: Получил паспорт ОАЭ или Греции — тренируйся там

Ранее министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что при смене спортивного гражданства атлетами одним из условий сокращения карантина может стать компенсация государству затрат на подготовку. Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили поддержал инициативу министра спорта Михаила Дегтярева.
— Раз спортсмен уезжает в другую страну, то пускай сам обеспечивает себя учебно-тренировочной работой. Часто бывает так, что при смене гражданства он продолжает вести такую работу у себя дома с теми же тренерами. Если человек принял гражданство Албании, Греции, Эмиратов, то пускай там и тренируется. А если ты заезжаешь на родину, то оплачивай свое проживание.
Помимо этого, нужно принять целый комплекс мер, чтобы эти вещи упорядочивать и вполне серьезно контролировать спортсменов, которые формируются, а потом в один момент принимают решение о смене гражданства. Хотя есть истории, связанные с вынужденной мерой по смене гражданства, но все равно должен быть протокол, который является определенной защитой. Это стратегическая позиция, которую надо поддерживать. Суммы же компенсации должны быть достаточно ощутимыми, чтобы спортсмены задумались над такими действиями, — приводит слова Мамиашвили ТАСС,
Михаил Мамиашвили является олимпийским чемпионом 1988 года по греко-римской борьбе, а также трехкратным чемпионом мира и Европы. После завершения карьеры в 1991 году стал главным тренером сборной России. В 1997 году Мамиашвили был избран президентом Федерации спортивной борьбы России. В ноябре 2024 года он был переизбран на этот пост в шестой раз.