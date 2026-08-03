Мамиашвили: Получил паспорт ОАЭ или Греции — тренируйся там

Ранее министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что при смене спортивного гражданства атлетами одним из условий сокращения карантина может стать компенсация государству затрат на подготовку. Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили поддержал инициативу министра спорта Михаила Дегтярева.



— Раз спортсмен уезжает в другую страну, то пускай сам обеспечивает себя учебно-тренировочной работой. Часто бывает так, что при смене гражданства он продолжает вести такую работу у себя дома с теми же тренерами. Если человек принял гражданство Албании, Греции, Эмиратов, то пускай там и тренируется. А если ты заезжаешь на родину, то оплачивай свое проживание.