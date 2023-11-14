Украинский чемпион мира по рыбалке сбежал из-за боязни оказаться в ВСУ

Капитан украинской команды Даниил Лясов рассказал, что Билан сбежал после окончания соревнований. Лясов опубликовал скриншоты переписки с Биланом в одной из своих соцсетей, в которой Артур попрощался с ним и объяснил причины ухода. Билан отметил, что получил две повестки, а «возможностей решить этот вопрос нет». У спортсмена жена и маленький ребенок, которые не хотят жить в стрессе.