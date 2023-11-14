Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Торпедо
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Северсталь
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
СКА
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Колорадо
15
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Динамо М
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон
Айлендерс
41
Все события
Фоторепортажи
13Церемония вручения «Золотого мяча»
27«Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью
10:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Украинский чемпион мира по рыбалке сбежал из-за боязни оказаться в ВСУ

Чемпион мира 2021 года по ловле рыбы спиннингом с берега в составе сборной Украины Артур Билан сбежал после выступления на мировом первенстве в Италии, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на материал sport24.ua.

Наверх
Источник: Соцсети

Капитан украинской команды Даниил Лясов рассказал, что Билан сбежал после окончания соревнований. Лясов опубликовал скриншоты переписки с Биланом в одной из своих соцсетей, в которой Артур попрощался с ним и объяснил причины ухода. Билан отметил, что получил две повестки, а «возможностей решить этот вопрос нет». У спортсмена жена и маленький ребенок, которые не хотят жить в стрессе.

На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Выяснено, какое время упражнений компенсирует риск смерти от...
Капризов рассказал, что принимает ванны с кровью из рогов оленя
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь