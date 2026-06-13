Миронова в 16-й раз выиграла чемпионат мира

«Безумно счастлива, что удалось снова победить. Спасибо Сургуту за турнир, но надеюсь, что в следующем году в помещении будет прохладнее, иначе в таких условиях играть очень тяжело. Выживает сильнейший», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».