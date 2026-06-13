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Миронова в 16-й раз выиграла чемпионат мира

Российская бильярдистка победила на чемпионате мира по свободной пирамиде в Сургуте и обновила собственный рекорд.

Источник: Соцсети

Российская бильярдистка Диана Миронова стала 16-кратной чемпионкой мира, сообщает «Матч ТВ».

Спортсменка победила на чемпионате мира по свободной пирамиде, который проходил в Сургуте. В финале Миронова обыграла соотечественницу Элину Нагулу.

Решающая встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу Мироновой. Эта золотая медаль чемпионата мира стала для 30-летней россиянки 16-й в карьере.

«Безумно счастлива, что удалось снова победить. Спасибо Сургуту за турнир, но надеюсь, что в следующем году в помещении будет прохладнее, иначе в таких условиях играть очень тяжело. Выживает сильнейший», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

Миронова обновила собственный мировой рекорд по количеству титулов чемпионки мира.

В мужском турнире победу одержал россиянин Александр Молчанов. В финале он обыграл представителя Белоруссии Дениса Колосова со счетом 9:4.