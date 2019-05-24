На чем бы покататься: транспорт для тех, кто не хочет крутить педали

Электроролики Больше фото

Эдакие два маленьких гироскутера, на которые вы встаете ногами и едете. Управлять ими легко так же, как и любым гироскутером или сегвеем — наклоняя корпус. Можно разогнаться аж до 12 км/час, а батарейки хватит на 45 минут катания. И вы точно будете самым необычным роллером на районе.

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Просто крутая и стильная штука. Доска может разогнаться до 36 км/час, так что будьте аккуратны и надевайте защиту, особенно если в скейтбординге вы новичок. Чтобы полностью зарядить доску вам потребуется два часа, а одного заряда хватит на 27 километров катания.

Моноколесо Другие фото

Это средство передвижения вы точно должны были видеть на улицах. Колесо способно развивать скорость до 18 км/час, а зарядки хватит на 15 километров пути. Оно довольно компактное и с ним не будет проблем в транспорте. Правда, потребуется немного времени, чтобы научиться на нем ездить.

Гироскутер Больше вариантов

Уже ставший классикой девайс, который понравится и детям, и взрослым. Нужно лишь научиться держать баланс, а дальше все пойдет само.

Электросамокат Посмотреть описание

Самокат для ленивых, даже отталкиваться не обязательно, он повезет вас сам. Заряда хватит на 45 минут, есть несколько скоростей, а еще он складывается в компактную конструкцию. Правда, если вы весите больше 100 кг, самокат вам не подойдет.

Электровелосипед Больше фото

Идеален для тех, кто не хочет крутить педали, особенно в горку. Складной, так что вы сможете возить его с собой в общественном транспорте. Развивает скорость до 35 км/час. Да и выглядит тоже неплохо.

Выглядит смешной игрушкой, но в ней прячется двигатель на 250 Вт. Небольшой и компактный велосипедик может развить скорость до 25 км/час, а мотора хватит на 40 километров, если совсем не притрагиваться к педалям. Правда весит такая малютка немало — целых 22 килограмма.

Если в вас спит изобретатель, и хочется что-то такое сделать самому. Колесо с моторчиком можно саморучно поставить на любой велосипед и не заморачиваться покупкой специального электровелика. Да и сэкономить можно неплохо.

Моноколесо с седлом Еще варианты

Для очень ленивых, когда даже стоя ехать лень. Несмотря на то, что устройство явственно напоминает табуретку с мотором, разогнаться этот гироскутер может аж до 35 км/час, а ехать без подзарядки — 30 километров. В общем, отличная вещь.

Гироскутер с ручкой Больше вариантов

Эдакий мини-сегвей. Подойдет для начинающих — учиться кататься лучше, держась за рукоятку, а вот потом ручку можно будет и открутить. А еще у него есть встроенные колонки, так что кататься можно с любимой музыкой.

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