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24 мая, источник: Sportmail.ru

На чем бы покататься: транспорт для тех, кто не хочет крутить педали

В 2019-м году высокими технологиями уже никого не увидишь. Классические велосипеды, самокаты и скейтборды постепенно начинают уступать продвинутым необычным устройствам с моторчиками, батарейками, лампочками и встроенными колонками. В нашей подборке — топ средств передвижений с мотором, на которых вы не будете стоять в пробках.

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Электроролики

Электроролики

Эдакие два маленьких гироскутера, на которые вы встаете ногами и едете. Управлять ими легко так же, как и любым гироскутером или сегвеем — наклоняя корпус. Можно разогнаться аж до 12 км/час, а батарейки хватит на 45 минут катания. И вы точно будете самым необычным роллером на районе.

Электроскейт

Электроскейт

Просто крутая и стильная штука. Доска может разогнаться до 36 км/час, так что будьте аккуратны и надевайте защиту, особенно если в скейтбординге вы новичок. Чтобы полностью зарядить доску вам потребуется два часа, а одного заряда хватит на 27 километров катания.

Моноколесо

Моноколесо

Это средство передвижения вы точно должны были видеть на улицах. Колесо способно развивать скорость до 18 км/час, а зарядки хватит на 15 километров пути. Оно довольно компактное и с ним не будет проблем в транспорте. Правда, потребуется немного времени, чтобы научиться на нем ездить.

Классический гироскутер

Гироскутер

Уже ставший классикой девайс, который понравится и детям, и взрослым. Нужно лишь научиться держать баланс, а дальше все пойдет само.

Электросамокат

Электросамокат

Самокат для ленивых, даже отталкиваться не обязательно, он повезет вас сам. Заряда хватит на 45 минут, есть несколько скоростей, а еще он складывается в компактную конструкцию. Правда, если вы весите больше 100 кг, самокат вам не подойдет.

Электровелосипед

Электровелосипед

Идеален для тех, кто не хочет крутить педали, особенно в горку. Складной, так что вы сможете возить его с собой в общественном транспорте. Развивает скорость до 35 км/час. Да и выглядит тоже неплохо.

Мини-велосипед, но тоже электро

Мини-велоспед

Выглядит смешной игрушкой, но в ней прячется двигатель на 250 Вт. Небольшой и компактный велосипедик может развить скорость до 25 км/час, а мотора хватит на 40 километров, если совсем не притрагиваться к педалям. Правда весит такая малютка немало — целых 22 килограмма.

Комплект «сделай сам»

Комплект "сделай сам"

Если в вас спит изобретатель, и хочется что-то такое сделать самому. Колесо с моторчиком можно саморучно поставить на любой велосипед и не заморачиваться покупкой специального электровелика. Да и сэкономить можно неплохо.

Моноколесо с седлом

Моноколесо с седлом

Для очень ленивых, когда даже стоя ехать лень. Несмотря на то, что устройство явственно напоминает табуретку с мотором, разогнаться этот гироскутер может аж до 35 км/час, а ехать без подзарядки — 30 километров. В общем, отличная вещь.

Гироскутер с ручкой

Гироскутер с ручкой

Эдакий мини-сегвей. Подойдет для начинающих — учиться кататься лучше, держась за рукоятку, а вот потом ручку можно будет и открутить. А еще у него есть встроенные колонки, так что кататься можно с любимой музыкой.

Электроскутер

Электроскутер

Это уже серьезно. Не просто развлечение, а настоящее средство передвижение. Запас хода, если верить производителю, целых 60 км, так что, в каком городе вы бы не жили, в любую его точку можно добраться без проблем и с комфортом. Правда права на такой девайс уже потребуются.

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