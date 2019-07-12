Как собраться в спортзал и не разориться

Футболка Больше варинатов

Женская футболка Еще фото

Правильная спортивная футболка из правильного материала — необходимая вещь. И не обязательно покупать себе супер-майку популярного бренда.

Что пишут те, кто уже купил: Футболка как на фото. Брату футболка понравилась. Доставка очень быстрая, 10 дней. На 44−46 размер L сидит свободно, как и хотели. Продавец положил браслет в подарок.

Кроссовки Еще варианты

Хорошие удобные прочные кроссовки — половина успеха. Особенно если вы много бегаете/прыгаете/приседаете, и на ноги нагрузка приходится порядочная.

Что пишут те, кто уже купил: Лучшие кроссовки из всех, что я встречал! Очень-очень удобные. Весь верх это ткань. Никаких языков и мучений со шнурками. Просто великолепны! Обычно я ношу размер 42−43. EU43 подошли идеально.

Спортивная сумка Другие цвета

Классную форму надо носить в классной сумке. А если у сумки есть еще и специальное отделение для обуви и куча карманов для мелочей — то она становится просто незаменимой.

Что пишут те, кто уже купил: Сумка офигенная, все качественно, много различных карманов, в том числе мини-холодильник, под документы и т. п. Размер самое то для тренировок или коротких поездок. Ремень удобный, карабины пластиковые, но вроде достаточно мощные.

Шейкер Узнать цену

Просто необходим, чтобы как следует смешать протеиновый коктейль после тренировки. Нет, ну, а как мышцы-то наращивать без протеина? Тем более, что даже расходовать дефицитную в спортзале энергию на смешивание не придется. Бутылка все сделает сама!

Что пишут те, кто уже купил: Отлично размешивает протеин. Работает от двух мизинчиковых ботареек. Как на фото. Дефектов нет. Работает. Привезли быстро. Рекомендую.

Перчатки Узнать цену

Женские перчатки Посмотреть фото

Специальные перчатки защитят ваши руки при занятиях со штангами, гантелями, гирями и прочими тяжелыми штуками. О мозолях и содранной коже можно забыть.

Что пишут те, кто уже купил: Отличные перчатки. Цена приемлемая, доставка 2 недели до Екатеринбурга. Таблица размерности полностью соответствует. Приятно, что на них еще присутствует гель, а то руки трутся аж до крови об гриф.

Напульсник Узнать цену

Поможет снизить риски травм запястий, когда вы решите, что пора браться за штангу.

Что пишут те, кто уже купил: Товар соответствует описанию, качественный. Через месяц использования немного начал растягиваться, но такой эффект и у брендовых напульсников. Товаром доволен, хорошо держат кисть, липучка пока что держит отлично.

Полотенце Другие цвета

Полотенце из микрофибры компактно складывается, занимает мало места в сумке и выручит вас в душевой. Да и хорошо бы класть его на тренажеры, чтобы не впитывать в себя трудовой пот окружающих.

Что пишут те, кто уже купил: Очень мягкое. Легкое и быстро сохнет. Сетчатый чехольчик очень удобный при транспортировке. Незаменимо при занятиях спортом.

Носки Другие цвета

Абы какие не подойдут. Ноги будут потеть, обувь начнет натирать, и вообще неудобно. Специальные носки для занятий спортом вас спасут.

Что пишут те, кто уже купил: Хорошие носки, запаха нет, качество отличное. Рекомендовать можно!

Пакет для льда Больше фото

Мы надеемся, что травмы будут обходить вас стороной, но они все-таки случаются. Конечно, можно приложить к травмированному месту пакет замороженных овощей, но приятней, конечно, специальный медицинский мешок со льдом.

Что пишут те, кто уже купил: Отличная вещь! Хоть грейся, хоть охлаждайся)) Упаковано хорошо, доставка в Москву — чуть меньше месяца.

Бутылка для воды Больше фото

Можно каждый раз покупать воду в одноразовой бутылке, но это же неэкологично, да и затратно. А если у вас бутылка с встроенным распылителем — сможете не только попить, но и освежиться в процессе тренировки.

Что пишут те, кто уже купил: Отлична бутылка, пшикалка работает — распыляет очень мелко, нажимается легко. Очень удобно пить на ходу, вода льётся тонким ручейком — не захлебнёшься. Из-за красивого «ледяного» цвета ощущение, что вода всегда холодная и хочется из этой бутылки пить.

Магнезия Узнать цену

Выглядит как мел, но формулы на школьной доске писать не придется, не пугайтесь. Специальный порошок — спортивная магнезия — вам пригодится, чтобы гриф штанги не выскальзывал из рук в процессе занятий.

Что пишут те, кто уже купил: Заказывала ребёнку для занятий спортом. Магнезией пользуемся постоянно — решили разнообразить её вид. Мешочек небольшой, по размеру как теннисный мяч. Хорошо мнется и меняет форму.

Пульсометр Больше фото

Поможет следить за уровнем нагрузки и не даст перестараться. Покажет, сколько вы сожгли калорий, и не пора ли немножко притормозить.