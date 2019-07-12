Как собраться в спортзал и не разориться

Правильная спортивная футболка из правильного материала — необходимая вещь. И не обязательно покупать себе супер-майку популярного бренда.
Что пишут те, кто уже купил: Футболка как на фото. Брату футболка понравилась. Доставка очень быстрая, 10 дней. На 44−46 размер L сидит свободно, как и хотели. Продавец положил браслет в подарок.
Хорошие удобные прочные кроссовки — половина успеха. Особенно если вы много бегаете/прыгаете/приседаете, и на ноги нагрузка приходится порядочная.
Что пишут те, кто уже купил: Лучшие кроссовки из всех, что я встречал! Очень-очень удобные. Весь верх это ткань. Никаких языков и мучений со шнурками. Просто великолепны! Обычно я ношу размер 42−43. EU43 подошли идеально.
Классную форму надо носить в классной сумке. А если у сумки есть еще и специальное отделение для обуви и куча карманов для мелочей — то она становится просто незаменимой.
Что пишут те, кто уже купил: Сумка офигенная, все качественно, много различных карманов, в том числе мини-холодильник, под документы и т. п. Размер самое то для тренировок или коротких поездок. Ремень удобный, карабины пластиковые, но вроде достаточно мощные.
Просто необходим, чтобы как следует смешать протеиновый коктейль после тренировки. Нет, ну, а как мышцы-то наращивать без протеина? Тем более, что даже расходовать дефицитную в спортзале энергию на смешивание не придется. Бутылка все сделает сама!
Что пишут те, кто уже купил: Отлично размешивает протеин. Работает от двух мизинчиковых ботареек. Как на фото. Дефектов нет. Работает. Привезли быстро. Рекомендую.
Специальные перчатки защитят ваши руки при занятиях со штангами, гантелями, гирями и прочими тяжелыми штуками. О мозолях и содранной коже можно забыть.
Что пишут те, кто уже купил: Отличные перчатки. Цена приемлемая, доставка 2 недели до Екатеринбурга. Таблица размерности полностью соответствует. Приятно, что на них еще присутствует гель, а то руки трутся аж до крови об гриф.
Поможет снизить риски травм запястий, когда вы решите, что пора браться за штангу.
Что пишут те, кто уже купил: Товар соответствует описанию, качественный. Через месяц использования немного начал растягиваться, но такой эффект и у брендовых напульсников. Товаром доволен, хорошо держат кисть, липучка пока что держит отлично.
Полотенце из микрофибры компактно складывается, занимает мало места в сумке и выручит вас в душевой. Да и хорошо бы класть его на тренажеры, чтобы не впитывать в себя трудовой пот окружающих.
Что пишут те, кто уже купил: Очень мягкое. Легкое и быстро сохнет. Сетчатый чехольчик очень удобный при транспортировке. Незаменимо при занятиях спортом.
Абы какие не подойдут. Ноги будут потеть, обувь начнет натирать, и вообще неудобно. Специальные носки для занятий спортом вас спасут.
Что пишут те, кто уже купил: Хорошие носки, запаха нет, качество отличное. Рекомендовать можно!
Мы надеемся, что травмы будут обходить вас стороной, но они все-таки случаются. Конечно, можно приложить к травмированному месту пакет замороженных овощей, но приятней, конечно, специальный медицинский мешок со льдом.
Что пишут те, кто уже купил: Отличная вещь! Хоть грейся, хоть охлаждайся)) Упаковано хорошо, доставка в Москву — чуть меньше месяца.
Можно каждый раз покупать воду в одноразовой бутылке, но это же неэкологично, да и затратно. А если у вас бутылка с встроенным распылителем — сможете не только попить, но и освежиться в процессе тренировки.
Что пишут те, кто уже купил: Отлична бутылка, пшикалка работает — распыляет очень мелко, нажимается легко. Очень удобно пить на ходу, вода льётся тонким ручейком — не захлебнёшься. Из-за красивого «ледяного» цвета ощущение, что вода всегда холодная и хочется из этой бутылки пить.
Выглядит как мел, но формулы на школьной доске писать не придется, не пугайтесь. Специальный порошок — спортивная магнезия — вам пригодится, чтобы гриф штанги не выскальзывал из рук в процессе занятий.
Что пишут те, кто уже купил: Заказывала ребёнку для занятий спортом. Магнезией пользуемся постоянно — решили разнообразить её вид. Мешочек небольшой, по размеру как теннисный мяч. Хорошо мнется и меняет форму.
Поможет следить за уровнем нагрузки и не даст перестараться. Покажет, сколько вы сожгли калорий, и не пора ли немножко притормозить.
Что пишут те, кто уже купил: Браслет качественный. Все функции работают. Пульс меряет точно.