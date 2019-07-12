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12 июля, источник: Sportmail.ru

Как собраться в спортзал и не разориться

Заниматься спортом полезно, но для того, чтобы делать это комфортно и безопасно, нужно купить специальную экипировку, а стоит она порой довольно дорого. Но решение есть всегда. В этой подборке мы собрали для вас все необходимое для качественных тренировок по очень и очень доступным ценам.

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Футболка

Футболка

Вариант для девушек

Женская футболка

Правильная спортивная футболка из правильного материала — необходимая вещь. И не обязательно покупать себе супер-майку популярного бренда.

Что пишут те, кто уже купил: Футболка как на фото. Брату футболка понравилась. Доставка очень быстрая, 10 дней. На 44−46 размер L сидит свободно, как и хотели. Продавец положил браслет в подарок.

Универсальные кроссовки для мужчин и женщин

Кроссовки

Хорошие удобные прочные кроссовки — половина успеха. Особенно если вы много бегаете/прыгаете/приседаете, и на ноги нагрузка приходится порядочная.

Что пишут те, кто уже купил: Лучшие кроссовки из всех, что я встречал! Очень-очень удобные. Весь верх это ткань. Никаких языков и мучений со шнурками. Просто великолепны! Обычно я ношу размер 42−43. EU43 подошли идеально.

Спортивная сумка

Спортивная сумка

Классную форму надо носить в классной сумке. А если у сумки есть еще и специальное отделение для обуви и куча карманов для мелочей — то она становится просто незаменимой.

Что пишут те, кто уже купил: Сумка офигенная, все качественно, много различных карманов, в том числе мини-холодильник, под документы и т. п. Размер самое то для тренировок или коротких поездок. Ремень удобный, карабины пластиковые, но вроде достаточно мощные.

Электрошейкер

Шейкер

Просто необходим, чтобы как следует смешать протеиновый коктейль после тренировки. Нет, ну, а как мышцы-то наращивать без протеина? Тем более, что даже расходовать дефицитную в спортзале энергию на смешивание не придется. Бутылка все сделает сама!

Что пишут те, кто уже купил: Отлично размешивает протеин. Работает от двух мизинчиковых ботареек. Как на фото. Дефектов нет. Работает. Привезли быстро. Рекомендую.

Перчатки

Перчатки

Женские

Женские перчатки

Специальные перчатки защитят ваши руки при занятиях со штангами, гантелями, гирями и прочими тяжелыми штуками. О мозолях и содранной коже можно забыть.

Что пишут те, кто уже купил: Отличные перчатки. Цена приемлемая, доставка 2 недели до Екатеринбурга. Таблица размерности полностью соответствует. Приятно, что на них еще присутствует гель, а то руки трутся аж до крови об гриф.

Защитный напульсник

Напульсник

Поможет снизить риски травм запястий, когда вы решите, что пора браться за штангу.

Что пишут те, кто уже купил: Товар соответствует описанию, качественный. Через месяц использования немного начал растягиваться, но такой эффект и у брендовых напульсников. Товаром доволен, хорошо держат кисть, липучка пока что держит отлично.

Полотенце

Полотенце

Полотенце из микрофибры компактно складывается, занимает мало места в сумке и выручит вас в душевой. Да и хорошо бы класть его на тренажеры, чтобы не впитывать в себя трудовой пот окружающих.

Что пишут те, кто уже купил: Очень мягкое. Легкое и быстро сохнет. Сетчатый чехольчик очень удобный при транспортировке. Незаменимо при занятиях спортом.

Спортивные носки

Носки

Абы какие не подойдут. Ноги будут потеть, обувь начнет натирать, и вообще неудобно. Специальные носки для занятий спортом вас спасут.

Что пишут те, кто уже купил: Хорошие носки, запаха нет, качество отличное. Рекомендовать можно!

Пакет для льда

Пакет для льда

Мы надеемся, что травмы будут обходить вас стороной, но они все-таки случаются. Конечно, можно приложить к травмированному месту пакет замороженных овощей, но приятней, конечно, специальный медицинский мешок со льдом.

Что пишут те, кто уже купил: Отличная вещь! Хоть грейся, хоть охлаждайся)) Упаковано хорошо, доставка в Москву — чуть меньше месяца.

Бутылка для воды

Бутылка для воды

Можно каждый раз покупать воду в одноразовой бутылке, но это же неэкологично, да и затратно. А если у вас бутылка с встроенным распылителем — сможете не только попить, но и освежиться в процессе тренировки.

Что пишут те, кто уже купил: Отлична бутылка, пшикалка работает — распыляет очень мелко, нажимается легко. Очень удобно пить на ходу, вода льётся тонким ручейком — не захлебнёшься. Из-за красивого «ледяного» цвета ощущение, что вода всегда холодная и хочется из этой бутылки пить.

Магнезия

Магнезия

Выглядит как мел, но формулы на школьной доске писать не придется, не пугайтесь. Специальный порошок — спортивная магнезия — вам пригодится, чтобы гриф штанги не выскальзывал из рук в процессе занятий.

Что пишут те, кто уже купил: Заказывала ребёнку для занятий спортом. Магнезией пользуемся постоянно — решили разнообразить её вид. Мешочек небольшой, по размеру как теннисный мяч. Хорошо мнется и меняет форму.

Пульсометр

Пульсометр

Поможет следить за уровнем нагрузки и не даст перестараться. Покажет, сколько вы сожгли калорий, и не пора ли немножко притормозить.

Что пишут те, кто уже купил: Браслет качественный. Все функции работают. Пульс меряет точно.

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