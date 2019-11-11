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10:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Главная распродажа года: что купить на Aliexpress сегодня

В понедельник 11 ноября началась большая распродажа на Aliexpress. Что купить для занятий спортом и как при этом не потратить лишнего — смотрите в нашей подборке.

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Фитнес-трекер

Фитнес-трекер

У браслета масса полезных функций: от измерения давления и пульса, до будильника и счетчика калорий. Это просто необходимая вещь для занятий спортом и удобный помощник в повседневной жизни.

Что пишут те, кто уже купил: Посылка до Питера шла 11 дней. Упаковано в пупырку, всё целое. Браслет такой же как на картинке, с приложением Wearfit2 сконнектился сразу. Пульс, давление измеряет достаточно точно, время корректное. Не во всём пока разобралась, но все настройки есть в приложении. Покупкой довольна.

Кроссовки для бега

Кроссовки для бега

Правильная обувь очень важна, когда вы занимаетесь бегом, причем, неважно где это происходит: на улице или беговой дорожке.

Что пишут те, кто уже купил: Кроссовки шикарные! Точно как на картинке. Легкие, удобные, качество на высоте. На мой 42 размер брал 10. Отлично подошли.

Спортивная сумка

Спортивная сумка

Легкая и удобная сумка со специальным отделением для обуви, чтобы с комфортом носить все необходимое для спортзала.

Что пишут те, кто уже купил: Отличная сумка! Качество хорошее, швы прочные, ровные. Много карманов и отделений. Доставка в Туву 19 дней, что радует. Однозначно рекомендую.

Кроссовки от популярного бренда

Кроссовки

Компания Xiaomi делает не только технику, но и кроссовки. Очень даже неплохие.

Что пишут те, кто уже купил: Быстрая отправка и доставка! С момента заказа и до получения в Крым посылка дошла за 11 дней. Всё соответствует описанию. Кроссовки отличного качества, на ноге сидят отлично, лёгкие, без дефектов. Есть лёгкий запах, но думаю выветрится быстро.

Спортивный топ

Спортивный топ

Ну что тут скажешь — просто необходимый элемент в спортивном гардеробе любой девушки. Удобно носится и красиво смотрится.

Что пишут те, кто уже купил: Отличный лиф, хорошо сидит, резинка плотная, приятная ткань на ощупь, внутри вставлен плотный поролон для поддержки груди. Доставка быстрая.


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Футболка

Футболка

В специальной футболке спортом заниматься гораздо удобнее, чем в обычной.

Что пишут те, кто уже купил: Подобную футболку уже брал. Быстросохнущая, идеальная для спорта. Сделана добротно, прослужит долго. За такую цену — великолепно!

Спортивный костюм

Спортивный костюм

Удобный спортивный костюм — универсальная вещь, в которой будет комфортно и в спортзале, и дома, и на улице. Особенно радует, когда цена и качество приятно удивляют.

Что пишут те, кто уже купил: Очень комфортный, эластичный костюм, рекомендую.

Электротренажер для пресса

Электротренажер

Волшебную палочку пока еще не изобрели, но вещи, способные без большого труда дать нужный результат уже существуют. Электротренажер — незаменимая вещь для тех, кому в спортзал ходить лень, а пресс накачать все-таки хочется.

Что пишут те, кто уже купил: Здоровская штука, работает идеально. После 3 подряд применений пресс побаливал, как после тренировки.

Дышащие кроссовки

Кроссовки

Пусть до следующего лета еще далеко, но новые кроссовки никогда не помешают, особенно, когда такие сезонные скидки!

Что пишут те, кто уже купил: Свою цену стоят. Лёгкие, тёплые и дышащие.

Вместительный рюкзак

Рюкзак

Подойдет и в спортзал сходить, и в недолгую поездку все необходимое собрать.

Что пишут те, кто уже купил: Товар полностью соответствует описанию. Качество хорошее, швы ровные, молнии качественные.

Балаклава для занятий спортом на улице

Балаклава

Если вы любите бегать на морозе или кататься на велосипеде по городским улицам — просто незаменимая вещь.

Что пишут те, кто уже купил: Классная маска для катания на велосипеде, в ней легко дышать, и под нагрузкой особенно хорошо, так как есть отверстие для носа, очень удобная, не давит нигде, ткань дышащая и нежная.

Теплые спортивные носки

Теплые носки

Впереди зима, а значит пора готовиться. Необходимы лыжникам, сноубордистам, любителям покататься на коньках и просто тем, кто любит проводить много времени на улице.

Что пишут те, кто уже купил: Полностью соответствуют описанию. Ноги совершенно не преют. Дошли за 18 дней.

Горнолыжный костюм

Горнолыжный костюм

Продолжаем готовиться к зиме и зимним видам спорта. Если вы думаете, что купить горнолыжную экипировку — это дорого, то сильно ошибаетесь! Вот, например, отличный шанс купить хороший горнолыжный костюм по смешной цене.

Что пишут те, кто уже купил: Костюм пришёл за 2 недели в Беларусь. по качеству просто супер. Пробовал полить водой, не промокает. Швы все хорошие, ничего не торчит, замки все работают. Карманы целые, есть карман для скипаса. Внутри есть дополнительная защита от ветра.

Горнолыжная маска

Горнолыжная маска

Тут без комментариев, кто был в горах тот знает, что без нее там никуда. Кстати, точно успеет прийти, если вы собираетесь поехать покататься во время январских праздников.

Что пишут те, кто куже купил: Качество отличное, в комплекте чехол для очков, инструкция. Быстрая доставка в течении нескольких дней курьером. Заказом довольны.

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