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15:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Более 700 иранцев умерли, пытаясь лечиться от коронавируса метиловым спиртом

Печальная статистика.

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Источник: Reuters

Власти Ирана сообщили, что с 20 февраля по 7 апреля от отравления метиловым спиртом умерло 728 человек. В этой стране существовала теория, что метанол лечит от коронавируса.

За прошлый год от отравления метиловым спиртом умерло 66 человек.

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Всего в 2020-и в Иране более 5 тысяч жителей отравились метанолом, примерно у 90 из них возникли проблемы со зрением.

От коронавируса в Иране умерло 5806 человек, а число заразившихся инфекцией превысило 91 тысячу.

Метанол — ядовитая жидкость без цвета и запаха. Попадая внутрь организма, он вызывает отравление и может привести к летальному исходу.

Андрей Санталов

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