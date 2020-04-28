Более 700 иранцев умерли, пытаясь лечиться от коронавируса метиловым спиртом
Печальная статистика.
Печальная статистика.
Власти Ирана сообщили, что с 20 февраля по 7 апреля от отравления метиловым спиртом умерло 728 человек. В этой стране существовала теория, что метанол лечит от коронавируса.
За прошлый год от отравления метиловым спиртом умерло 66 человек.
Всего в 2020-и в Иране более 5 тысяч жителей отравились метанолом, примерно у 90 из них возникли проблемы со зрением.
От коронавируса в Иране умерло 5806 человек, а число заразившихся инфекцией превысило 91 тысячу.
Метанол — ядовитая жидкость без цвета и запаха. Попадая внутрь организма, он вызывает отравление и может привести к летальному исходу.
Андрей Санталов