В России зафиксировано 10 559 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в России зафиксировано 10 599 новых случаев заражения коронавирусом.
За прошедшие сутки в России зафиксировано 10 599 новых случаев заражения коронавирусом.
Заболевшие есть в 82 регионах. Из них 40,9% не имели клинических проявлений болезни. 86 человек скончались.
Полностью выздоровели 1 462 человека.
Больше всего заболевших выявлено в Москве и Московской области — 5858 и 829 соответственно.
Таким образом всего в России зарегистрировано 165 929 случаев коронавируса.