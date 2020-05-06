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10:39 (мск), источник: Sportmail.ru

В России зафиксировано 10 559 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России зафиксировано 10 599 новых случаев заражения коронавирусом.

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Источник: РИА "Новости"

Заболевшие есть в 82 регионах. Из них 40,9% не имели клинических проявлений болезни. 86 человек скончались.

Полностью выздоровели 1 462 человека.

Больше всего заболевших выявлено в Москве и Московской области — 5858 и 829 соответственно.

Таким образом всего в России зарегистрировано 165 929 случаев коронавируса.

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