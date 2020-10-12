Крутой фитнес-браслет Xiaomi продают по суперцене

Для начала немного хитростей для еще более выгодных покупок на AliExpress.

12 октября стартовала предварительная распродажа — разогрев перед главной распродажей года, которая начнется через месяц 11 ноября. Уже в ее рамках цены на огромное количество товаров самые низкие за год. Просто получайте купоны и покупайте понравившиеся товары по минимальной цене!

Кроме того, сейчас новичкам дополнительная выгода с купоном на ваш первый заказ + эксклюзивные цены. Обязательно воспользуйтесь лазейкой. Если знать эти секреты, можно прилично сэкономить. Также сегодня лучшее время забрать выгодные предложения в популярных категориях, а так же смотрите топ-скидки за неделю.

Незаменимая вещь для тех, кто заботится о собственном здоровье, занимается спортом и при этом ценит современные технологии. Новый фитнес-браслет с цветным экраном, русским языком управления, контролем физической активности и функцией управления камерой, музыкой и другими приложениями на смартфоне, сейчас доступен по отличной цене.

Что пишут в отзывах: Все работает. Функции те, что перечислены в описании: часы, пульс, погода, шаги, уведомления, циклы, управление камерой, музыкой, дыхание, уровень стресса, события, тренировка, будильник, таймер, секундомер. Посмотреть другие отзывы

Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар

Функциональный фитнес-браслет Xiaomi Узнать цену

Стильные и необычные беспроводные наушники, компактные, но при этом мощные. Подойдут для прослушивания музыки на всех популярных смартфонах, удобные, быстро заряжаются, да еще и влагостойкие — что еще надо во время занятий спортом?

Что пишут в отзывах: Наушники бомба. Звук чистый четкий, все супер, я очень довольна, доехали за месяц, заряжены на 88% приехали, если бы можно было, я бы и 10 звезд поставила. Посмотреть другие отзывы

Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар

Беспроводные наушники Узнать цену

Знакомая многим еще с детства скакалка является одним из самых эффективных инструментов для спортивных тренировок. Усовершенствованная версия скакалки имеет противоскользящие рукоятки, ЖК-экран с таймером, счетчиком калорий и прыжков. Кроме того, есть два режима: с трехметровым шнуром или совсем без него, что позволяет заниматься спортом даже в стесненных условиях.

Что пишут в отзывах: Хорошая вещь. Считает все правильно, в комплекте длинный шнур, отвертка для батарейного отсека и запасная батарейка. Посмотреть другие отзывы

Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар

Смарт-скакалка для эффективных занятий спортом Узнать цену

Лето закончилось, а приключения — нет. Цена на крутую экшн-камеру снижена почти на 30%. С этой камерой вы получите возможность снимать со сверхвысоким разрешением Ultra HD в режиме 4K, делать широкоформатные снимки с углом обзора в 170 градусов, снимать под водой и создавать видеоролики в замедленной съемке. Камера доступна в 4 цветах: черном, серебристом, белом и желтом.

Что пишут в отзывах: Камера превзошла мои ожидания! Качество отличное за такие деньги. Посмотреть другие отзывы

Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар

Экшн-камера GoPro Узнать цену

У вас есть уникальная возможность приобрести крутые смарт-часы со скидкой в 33%. Известный бренд, стильный дизайн, металлический корпус, который обеспечивает отличную защиту от ударов, 12 спортивных режимов, 30 дней без подзарядки, монитор сердечного ритма, функция управления музыкой, уведомления практически всех приложений смартфона и много чего другого.

Что пишут в отзывах: Очень быстрая доставка! Часы классные, очень круто смотрятся на руке, легкие. Приехали полностью разряженные, заряжались около часа. Полдня их таскаю с постоянно включенным датчиком сердцебиения и разрядились на 3 процента. Интерфейс не тормозит, все работает достаточно шустро. С телефоном соединились легко, настроил минут за 5 приложение. Посмотреть другие отзывы

Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар

Стильные смарт-часы Xiaomi Узнать цену

Небольшой тренажер с присоской занимает совсем мало места, но с его помощью можно выполнять множество упражнений: качать пресс, мышцы рук и спины, стоять в планке и многое другое.

Что пишут в отзывах: Товар соответствует фото! Заказ занял 1 месяц, чтобы прибыть. Посмотреть другие отзывы

Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар

Универсальный тренажер для фитнеса Узнать цену

Умная бутылка для воды из нержавеющей стали с ЖК-дисплеем, показывающим температуру напитка, — это незаменимая вещь как в жаркое, так и в холодное время года. Особенно актуальна для тех, кто занимается спортом. Современный и стильный термос способен сохранять температуру холодных напитков в течение 24 часов, а горячих — в течение 12 часов. Сейчас умную бутылку можно купить со скидкой в 50%.

Что пишут в отзывах: Очень качественный термос. Долго держит температуру воды. Цифровой термометр позволяет примерно оценить, насколько горяч напиток. И емкость как раз на одного. Посмотреть другие отзывы

Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар

Умная бутылка для воды Узнать цену

Удобный электромассажер для шеи поможет вам расслабиться после активных занятий спортом или тяжелого рабочего дня. Массажер работает от батареек и имеет 15 разных режимов, от самых легких до максимально интенсивных. Просто наденьте тренажер на шею — и расслабляйтесь.

Что пишут в отзывах: Абалденный масажер, мне и сыну очень понравился, далеко не слабый, не на полную мощность использовали. На нормальной мощности расслабляет клёво, и спина меньше стала с шеей болеть. Советую, у кого сидячая работа без движения особого, класс! Посмотреть другие отзывы

Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар

Электромассажер для шеи Узнать цену

Гигантские размеры беговой дорожки больше не будут причиной откладывать ее покупку. Современный тренажер на 90% экономит пространство по сравнению с традиционными моделями — он может складываться пополам и храниться под диваном или за дверью благодаря своему тонкому корпусу и весу всего в 28 кг. Кроме того, беговая дорожка имеет светодиодный индикатор с данными о тренировке и защиту от детей и перегрузок. Доступна быстрая доставка из России.

Что пишут в отзывах: Качество пластика отличное. Инструкция на русском языке и понятная. Разблокировал 6 км/ч без проблем. Очень компактная. Посмотреть другие отзывы

Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар

Складная беговая дорожка Узнать цену

Небольшой компактный приборчик, замеряющий уровень сатурации крови кислородом (колоть и выжимать из себя кровь не придется). Пригодится людям с заболеваниями легких, а в эпоху пандемии коронавируса так и вообще всем.

Что пишут в отзывах: Очень быстро работает, есть плетизмография, и, что очень удобно, звуковой сигнал при отклонениях от нормы. Посмотреть другие отзывы

Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар

Пульсоксиметр Узнать цену

Современный электрический массажер обеспечит комфортное расслабление мышц и уменьшит болевые ощущения. Имеет насадки для разных зон. Производитель предлагает на выбор несколько вариантов цветов. Массажер сейчас можно приобрести со скидкой и быстрой доставкой по России.

Что пишут в отзывах: Товар получен в хорошем порядке, выглядит солидно, работает бесшумно, пока нет проблем. Впечатляющая доставка в Москву за 2 рабочих дня. Посмотреть другие отзывы

Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар

Расслабляющий массажер для всего тела Узнать цену

Новые кроссовки — это всегда классно, особенно когда можно купить такие необычные и с хорошей скидкой. Таких точно не будет на каждом втором вашем приятеле. Выбирать можно из кучи расцветок. Только не забудьте как следует свериться с таблицей размеров.

Нажмите на картинку, чтобы узнать больше!

Крутые кроссовки Узнать цену

Напольные смарт-весы обязательно должны быть у вас дома, если вы заботитесь о своем здоровье и здоровье вашей семьи. Они не только показывают вес, но и определяют важные параметры тела: жировая масса, количество воды и белка, мышечная масса, ИМТ и другие важные показатели. Весы работают через Bluetooth с приложением на смартфоне, потому у вас всегда будет по рукой вся важная информация. Сейчас купить смарт-весы можно со скидкой в 50%, а также доступна быстрая доставка из России.

Что пишут в отзывах: Весы супер, все работает! Приложение подробно показывает, чего не хватает в организме: воды или мышечной массы, избыток жира. Хорошие весы, стимулируют работать над собой. Посмотреть другие отзывы

Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар

Удобные смарт-весы Узнать цену

Почему стоит купить: Кроссовки из натуральной кожи — то, что нужно осенью и весной, тем более что сейчас они продаются по очень низкой цене! Очень удобные, с классическим дизайном и универсальной расцветкой — подойдут под любую одежду и будут хорошо смотреться в любой ситуации. Кроссовки от высокотехнологичного бренда Xiaomi отлично подойдут как для занятий спортом, так и для прогулок на свежем воздухе.

Нажмите на картинку, чтобы узнать больше!

Кожаные кроссовки Узнать цену

Аэрогель известен тем, что это самый легкий материал на Земле, обладающий замечательной теплоизоляцией. Благодаря этому его используют как наполнитель для одежды альпинистов. Куртки с аэрогелем не боятся сильных морозов, но при этом очень тонкие и легкие. Куртка с аэрогелем от Xiaomi — практически скафандр космонавта с небольшой разницей: в этом «скафандре» можно и на пробежку, и в офис, и на свидание.

Что пишут в отзывах: Куртка тонкая. По виду осенняя. Не знаю, как проверить утеплитель, так как он не чувствуется. Зимой будет видно, насколько оправдана цена. Доставили быстро. Продавцу спасибо. Посмотреть другие отзывы

Нажмите на картинку, чтобы узнать больше!

Куртка Xiaomi с наполнителем из аэрогеля Узнать цену

Подходят и для занятий спортом, и для повседневного использования. Незаменимы, если вы занимаетесь бегом или другим видом спорта с большой нагрузкой на стопы. Да и просто ходить станет гораздо удобнее. Можно использовать с любой обувью.

Нажмите на картинку, чтобы узнать больше!

Ортопедические стельки Узнать цену

Для эффективных занятий спортом отлично подойдут смарт-гантели. С помощью специального приложения можно записывать данные о перемещениях и тренировках. Основные параметры и количество калорий отображаются на ЖК-дисплее. Гантели обладают эргономичным дизайном и не скользят в руках. Производитель предлагает на выбор несколько разных цветов.

Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар

Умные спортивные гантели Узнать цену

Хороший набор фитнес-лент способен заменить практически целый тренажерный зал. Идеально подходят для занятий дома, с ними легко тренироваться, и они занимают мало место, удобны в хранении и дают отличный результат. Также ленты можно легко взять с собой в отпуск или командировку.

Нажмите на картинку, чтобы узнать больше!

Фитнес-ленты Узнать цену

Умная электрическая маска для лица из высококачественного полиэстера, фильтрующих элементов со встроенным литиевым аккумулятором отлично очищает воздух от пыли, пыльцы, выхлопных газов, а также вирусов и бактерий. Аккумулятор работает в течение 4−6 часов, а время его зарядки занимает всего 30 минут. Срок службы батареи составляет как минимум 3 года. Быстрая доставка из России.

Что пишут в отзывах: Очень доволен. Все как указано в описании. Товар пришел быстро. Посмотреть другие отзывы

Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар

Электрическая маска для лица с умным фильтром Узнать цену

Классная спортивная сумка со специальным отделением для обуви и отдельным непромокаемым карманом, в который можно положить что-нибудь мокрое или проливающееся, и не бояться за остальные вещи (непромокаемый карман есть только в сумках размером L и XL). Маленькая сумка подойдет для походов в спортзал, а вот с большой уже можно отправляться в поездки на несколько дней. Можно выбрать из трех размеров и нескольких расцветок, так что подойдет каждому!

Нажмите на картинку, чтобы узнать больше!

Спортивная сумка Узнать цену

Симпатичный умный будильник синхронизируется со смартфоном через Bluetooth. На дисплее отображается число, время, а также температура воздуха и влажность в помещении. Доступна настройка 16 будильников, которые можно поставить на повтор или включать в определенные дни недели. Кроме того, по желанию можно выбрать разные мелодии. В будильнике также есть встроенная умная подсветка, которая регулируется в зависимости от времени и освещенности помещения.

Что пишут в отзывах: Симпатичные часики, буду заказывать ещё в другие комнаты. Мелодии приятные, брал в детскую комнату сыну. Посмотреть другие отзывы

Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар

Смарт-будильник Узнать цену

Почему стоит купить: Костюм из топа и леггинсов прекрасно подойдет для походов в спортзал или для занятий спортом дома. Множество актуальных цветов на выбор.

Что пишут в отзывах: Полностью соответствует описанию. Качество супер. Доставка в Краснодарский край быстрая, 3.04 заказала, 17.04 получила. Швы ровные, ткань плотная, цвет яркий, как и хотела, без постороннего запаха. Советую продавца. Посмотреть другие отзывы

Нажми на картинку, чтобы узнать больше!

Женский спортивный костюм Узнать цену

Чтобы больше не мучиться, постоянно завязывая вечно развязывающиеся шнурки во время занятий спортом или просто на прогулке. А еще они просто красивые. В комплекте — сами шнурки и отдельно магнитные замочки для них. Собрать конструкцию надо самостоятельно, предварительно укоротив шнурки, если они слишком длинные для вашей обуви.

Нажмите на картинку, чтобы узнать больше!

Магнитные шнурки Узнать цену

Почему стоит купить: Потому что вряд ли вы сейчас можете пойти потренироваться в зале, дома заниматься не так уж и удобно, а форму надо как-то поддерживать. Тренажер снабжен аккумулятором, батарейки ему не нужны (зато USB -кабель в комплекте). Производитель обещает до четырех часов работы после часа зарядки и обещает заметный эффект после 8−10 недель использования тренажера.

Нажмите на картинку, чтобы узнать больше!

Электротренажер для пресса Узнать цену

Отличный осенний жилет всего за одну минуту спасет от нелетной погоды на рыбалке, в походе или во время долгой прогулки по городу. А все потому, что он с электрическим подогревом, который действует практически мгновенно! Заряжается очень просто — с помощью кабеля USB.

Что пишут в отзывах: Отличный товар, все как описано. Заказывал средний размер, сидит хорошо, но лучше покупайте на размер больше. Посмотреть другие отзывы

Нажмите на картинку, чтобы узнать больше!

Безрукавка с подогревом по суперцене Узнать цену

Акустическая система, искусственный интеллект и помощник в делах в одном устройстве. Сделает вашу жизнь проще и приятнее. Внутри «Капсулы» живет дружелюбный голосовой помощник Маруся. Задайте ей вопрос, попросите развлечь вас, включить музыку, поиграть с ребенком, рассказать о последних новостях или просто включите бодрые треки для тренировки. Если вы еще не знакомы с Марусей, самое время это исправить!

Нажмите на картинку, чтобы узнать больше!

Умная колонка "Капсула" Узнать цену

Еще одна замечательная находка — небольшой домашний тренажер, который может заменить сразу несколько «агрегатов» в спортзале. С его помощью можно поддерживать отличную форму мышц рук и торса. Тренажер нравится и мужчинам, и девушкам, и подросткам, ведь с ним отжиматься намного удобнее.

Что пишут в отзывах: Отличная вещь, пластик крепкий. Наклейки на ножки прилепили, стоит на полу уверенно. Ручки в отверстия втыкаются довольно плотно, не болтаются. Будем заниматься, продавцу спасибо. Посмотреть другие отзывы

Нажмите на картинку, чтобы узнать больше!

Мини-тренажер Узнать цену

Сенсорные перчатки для езды на велосипеде или бега в холодное время года. Их не нужно снимать, чтобы заглянуть в телефон. Доступны мужские и женские варианты, разные размеры и цвета.

Что пишут в отзывах: Доставка 19 дней, упаковка — просто целлофан. Рука С, но взял М и не пожалел, сели отлично, нигде не трёт, не жмёт. Летом самое то, ремонтировать точно не рекомендую, низ пористый, материал влагу впитывает моментально. Сшиты аккуратно, ничего в моей паре не торчит, швы ровные. Посмотреть другие отзывы

Нажмите на картинку, чтобы узнать больше!

Спортивные сенсорные перчатки Узнать цену

Теплые домашние тапочки в спортивном стиле — отличный подарок всем, кто занимается спортом или ведет активный способ жизни.

Что пишут в отзывах: 5 баллов! Посмотреть другие отзывы

Нажмите на картинку, чтобы узнать больше!

Стильные тапочки на толстой подошве Узнать цену

Надежная ветровка должна не только защищать от дождя и ветра, но и дышать, чтобы телу было комфортно в любой ситуации. В этой спортивной куртке из экологической серии Xiaomi предусмотрены специальные невидимые каналы вентиляции, которые выводят излишки тепла при активной прогулке или занятиях спортом.

Что пишут в отзывах: Крутая куртка, заказывайте на размер больше. Посмотреть другие отзывы

Нажмите на картинку, чтобы узнать больше!