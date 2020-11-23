Черная пятница началась: на AliExpress рухнули цены на товары для спорта и не только

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Почему стоит купить: Потому что вряд ли вы сейчас можете пойти потренироваться в зале, дома заниматься не так уж и удобно, а форму надо как-то поддерживать. Тренажер снабжен аккумулятором, батарейки ему не нужны (зато USB -кабель в комплекте). Производитель обещает до четырех часов работы после часа зарядки и обещает заметный эффект после 8−10 недель использования тренажера.

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Электротренажер для пресса Узнать цену

Самая актуальная модель популярного фитнес-трекера от известного бренда. Цветной дисплей, сменные ремешки, сильная батарея и множество функций — и все это по очень привлекательной цене. Доставка из России — значит, вы получите свой трекер очень быстро. Кстати, вы можете присмотреть себе в этом магазине еще каких-нибудь классные и нужные гаджеты.

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Фитнес-трекер Узнать цену

Отличная вещь для зимы, особенно если вы любите подолгу гулять или просто проводите много времени на улице. Температуру подогрева можно регулировать. Есть быстрая доставка из России — покупка приедет к вам быстрее, чем за две недели.

Что пишут в отзывах: Отличная куртка, легкая, пошита удобно и качественно, реально греет, подкладка из теплоотражающего материала! В такой можно и зимой на рыбалку, сверху только надеть что-нибудь ветро- и влагозащитное. Единственное к чему можно придраться, так это к тому, что кнопка включения зачем-то выведена на внешнюю сторону куртки, при этом она еще и светится, в темное время по улице ходить со светящейся блямбой на груди не совсем гуд, по мне, так ее надо размещать внутри на внутреннем кармане где USB-провод спрятан. Посмотреть другие отзывы

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Куртка с подогревом Узнать цену

Компактный и легкий ноутбук, идеальный по соотношению цены и качества. Достаточно мощный, подойдет для работы или учебы на удаленке. Дополнительно можно приобрести действующую в России гарантию.

Что пишут в отзывах: Такой великолепный ноутбук! Мне нравится! Пришло довольно быстро с учетом нестабильности доставки во время COVID-19. Упаковка защищена ноутбуком, прочная коробка, внутри коробки очень плотный слой пены. Весь корпус изготовлен из металла и совсем не тяжелый. Отличное качество за такую цену. Я в основном использую его, чтобы смотреть видео и работать в офисе. Стеклянная панель выглядит отлично, очень гладкая. Размер экрана 14,1 дюйма делает просмотр фильма очень приятным! Я добавил SD карту на 128 ГБ для просмотра фильмов, чтобы было очень удобно. Работает в офисе очень быстро. Посмотреть другие отзывы

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Ноутбук Узнать цену

Почему стоит купить: Надежные кроссовки для активного отдыха и походов с характерным дизайном. Подойдут и для ношения в городе и вообще довольно универсальны. Обратите внимание, на них сейчас отличная скидка.

Что пишут в отзывах: Отличные кроссовки! По размеру как раз. Качество хорошее. Заказом доволен. Со скидками и купонами за 1500р у нас такого точно не купить! Посмотреть другие отзывы

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Мужские кроссовки Узнать цену

Период пандемии и ограничений — лучшее время, чтобы купить новый телевизор. Теперь вы сможете смотреть любимые сериалы и фильмы в лучшем качестве и с большим комфортом. Доставка из России — вашу покупку привезут прямо к вам домой в течение всего нескольких дней!

Что пишут в отзывах: Доставили за 3 дня курьерской службой DHL. Телевизор в оригинальной упаковке. Не вскрывался. Настроили очень быстро. Изображение отличное. Посмотреть другие отзывы

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Телевизор Узнать цену

Новый год уже виден на горизонте, а значит пора задуматься о новогодних подарках и украшении дома к празднику. Самое время купить красивую пушистую елку! Искусственную — побережем природу. Есть куча размеров на выбор, и вы сможете купить именно такую, какая нужна вам. Доставка из России.

Что пишут в отзывах: Елочка пришла за 4 дня! Собрали, чтобы проверить комплектацию, все на месте +8 живых шишек. Елка на 180 см, большая, распушили пару веточек, все как на фото в описании и не осыпается! Елка крутая, очень довольны! Посмотреть другие отзывы

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Новогодняя елка Узнать цену

Надежная ветровка должна не только защищать от дождя и ветра, но и дышать, чтобы телу было комфортно в любой ситуации. В этой спортивной куртке из экологической серии Xiaomi предусмотрены специальные невидимые каналы вентиляции, которые выводят излишки тепла при активной прогулке или занятиях спортом.

Что пишут в отзывах: Крутая куртка, заказывайте на размер больше. Посмотреть другие отзывы

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Непромокаемая спортивная куртка Xiaomi Узнать цену

Суперкомпактный дрон, который можно положить буквально в карман. Станет отличным подарком на Новый год. Дроном можно управлять через приложение на смартфоне. Есть разные комплектации — обратите внимание на те, что с камерой 4K, чтобы добиться максимального качества ваших фото и видео, и дополнительными аккумуляторами. Доступна доставка из России

Что пишут в отзывах: Приехал быстро, упакован отлично. Как заказал с 3 аккумуляторами в сумке, так и привезли. Доставка CDEK до двери. Очень компактный квадрик. В сумке со всеми аксессуарами помещается в сумку, с которой на работу хожу. Отличная игрушка. Видео и фото снимает. Очень прилично для такого малыша. Продавцу спасибо. Камера 4К супер. Посмотреть другие отзывы

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Мини-дрон Узнать цену

Идеальное приобретение для занятий спортом на улице зимой или просто для длительных прогулок в городе и на природе. Помогут вам сохранить ноги в тепле. Есть три режима подогрева, которые переключаются с помощью небольшого пульта. Продавец обещает, что одной зарядки хватает на целый день, а сами стельки способны выдержать более 300 подзарядок. Есть доставка из России.

Что пишут в отзывах: Получили стельки на третий день после заказа. Зарядили и опробовали, пульт работает, стельки нагреваются на трех режимах. Зона нагрева — передняя часть, пятки не обогреваются (это указано в описании). Внешний вид и упаковка в порядке. Посмотреть другие отзывы

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Стельки с подогревом Узнать цену

Хорошая теплая и непромокаемая куртка — незаменимая штука для поздней осени и зимы. Если вы уже мерзнете — покупайте с доставкой из России, чтобы получить свою куртку максимально быстро.

Что пишут в отзывах: Заказ пришёл быстро, принёс домой курьер, куртка хорошего качества, ниток нигде нету, швы ровные и хорошо прошиты. Спасибо магазину и продавцу за качественный товар. Посмотреть другие отзывы

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Теплая куртка Узнать цену

Классный мощный смартфон от популярного бренда может стать идеальным подарком на Новый год. Да и себя можно порадовать таким отличным приобретением, да еще и со скидкой! Отдельно можно приобрести действующую в России гарантию.

Что пишут в отзывах: Телефон просто пушка-бомба. До этого был первый покофон, долго не мог найти ничего похожего на него, и вот свершилось. Плавный, экран крутой. Отпечаток срабатывает очень шустро. В общем, доволен как слон.

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Смартфон Xiaomi Узнать цену

Удобный электромассажер для шеи поможет вам расслабиться после непростого рабочего дня. Массажер работает от батареек и имеет 15 разных режимов, от самых легких до максимально интенсивных. Просто наденьте тренажер на шею — и расслабляйтесь.

Что пишут в отзывах: Обалденный массажер, мне и сыну очень понравился, далеко не слабый, не на полную мощность использовали. На нормальной мощности расслабляет клёво, и спина меньше стала с шеей болеть. Советую, у кого сидячая работа без движения особого, класс! Посмотреть другие отзывы

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Электромассажер для шеи Узнать цену

Классные непромокаемые ботинки спасут ваши ноги осенью и зимой. Подходят для города, для прогулок на природе, для работы на даче и вообще универсальны. Для зимы выбирайте модель с утеплением.

Что пишут в отзывах: Хорошие, как раз для холодной сырой осени. Упакованы хорошо. Протестировал ботинки, по тайге 4 суток, более 25 км. Выдержали стирку в стиральной машине! Зарекомендовали себя отлично. Посмотреть другие отзывы

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Непромокаемые ботинки Узнать цену

Свежая версия операционной системы Windows для компьютеров и ноутбуков по очень доступной цене.

Что пишут в отзывах: После оплаты ключ и ссылка пришли моментально. Штатно обновил систему до Win10 без проблем и активировал. Посмотреть другие отзывы

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Ключ Windows 10 Pro Узнать цену

Небольшой компактный приборчик, замеряющий уровень сатурации крови кислородом (колоть и выжимать из себя кровь не придется). Пригодится людям с заболеваниями легких, а в эпоху пандемии коронавируса так и вообще всем.

Что пишут в отзывах: Очень быстро работает, есть плетизмография, и, что очень удобно, звуковой сигнал при отклонениях от нормы. Посмотреть другие отзывы

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Пульсоксиметр Узнать цену

Стильные и необычные беспроводные наушники, компактные, но при этом мощные. Подойдут для прослушивания музыки на всех популярных смартфонах, удобные, быстро заряжаются, да еще и влагостойкие — что еще надо?

Что пишут в отзывах: Наушники бомба. Звук чистый четкий, все супер, я очень довольна, доехали за месяц, заряжены на 88% приехали, если бы можно было, я бы и 10 звезд поставила. Посмотреть другие отзывы

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Беспроводные наушники Узнать цену

Модные теплые кроссовки позволят вам классно выглядеть в любую погоду. В обуви на платформе можно не бояться луж и грязи, а для морозов выбирайте модель с мехом. Есть возможность покупки с доставкой из России, чтобы получить свои кроссовки в течение буквально нескольких дней!

Что пишут в отзывах: Кроссовки очень крутые! Красивые, качественные, швы аккуратные. Реально немного согревают ноги. Опушка мягкая. Ощущения комфортные. Ещё и подарок положили — заколку, за это отдельное спасибо. Посмотреть другие отзывы

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Утепленные кроссовки Узнать цену

Универсальный рюкзак станет незаменимой вещью как в повседневной жизни, так и в поездках. Он водонепроницаемый и высокопрочный. Туда с легкостью умещается ноутбук, а также есть USB-порт для зарядки. Очень удобно!

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Многофункциональный рюкзак Узнать цену

Отличные и стильные смарт-часы, которые пригодятся и во время занятий спортом и в повседневной жизни. Часы совместимы практически со всеми смартфонами, водонепроницаемые и обладают такими же функциями, как и другие популярные трекеры. Есть вариант с доставкой прямо из России и с гарантией, действующей на территории России в течение года. Во время распродажи продаются с большой скидкой, успейте купить!

Что пишут в отзывах: Функционал, как на обычном фитнес-браслете, но форм-фактор посолиднее и посимпатичнее. Звонящего абонента часы определяет, смс показывает, душ в них принимать можно. Будильник работает, шагомер тоже. Посмотреть другие отзывы

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Смарт-часы Узнать цену

Подходят и для занятий спортом, и для повседневного использования. Незаменимы, если вы занимаетесь бегом или другим видом спорта с большой нагрузкой на стопы. Да и просто ходить станет гораздо удобнее. Можно использовать с любой обувью.

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Ортопедические стельки Узнать цену

Защитная маска пригодится не только на время коронавируса, но и после окончания пандемии. Ее можно использовать для защиты от пыли во время занятий спортом на улице или для спасения от микробов во время поездок в общественном транспорте в сезон простуд. Маска многоразовая, ее можно стирать и носить снова.

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Защитная маска Узнать цену

Необычный спортивный костюм будет привлекать к вам внимание и на улице, и в тренажерном зале. Достаточно теплый и комфортный для прохладной погоды. Прямо сейчас продается с огромной скидкой — больше 50%!

Что пишут в отзывах: Доставка быстрая в указанные сроки, по цвету, мы брали зелёный, цвет не такой ярко-едкий как на картинки, обычный зелёный, и смотрится отлично. По размеру на свой 50 р взяли XL, так как писали, что больше мерит. Сел идеально. Качество отличное, мужу понравилось. Посмотреть другие отзывы

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Яркий спортивный костюм Узнать цену

Корректор осанки поможет вам избавиться от сутулости и облегчит боли в спине и шее, которые так часто случаются у офисных работников из-за неправильного и длительного сидения на одном месте. Корректор регулируется, и его можно носить в любое удобное вам время.

Что пишут в отзывах: Отличное качество пошива. Работает как надо, дочка сразу выше становится, когда одевает. На рост 156 подошёл размер S. Посмотреть другие отзывы

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Корректор осанки Узнать цену

Чтобы больше не мучиться, постоянно завязывая вечно развязывающиеся шнурки во время занятий спортом или просто на прогулке. А еще они просто красивые. В комплекте — сами шнурки и отдельно магнитные замочки для них. Собрать конструкцию надо самостоятельно, предварительно укоротив шнурки, если они слишком длинные для вашей обуви.

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Магнитные шнурки Узнать цену

Женский легкий и тонкий пуховик — суперрешение для осени и зимы. Компактно складывается и упаковывается в небольшой чехол, удобно брать с собой в поездки или хранить дома. Можно выбрать из множества расцветок.

Что пишут в отзывах: Супер! Куртка что надо! Я очень довольна покупкой, такое редко бывает. Брала 6 на свой 52−54. Идеально подошло. Быстро пришла. Сшита хорошо. Спасибо продавцу. Рекомендую. Посмотреть другие отзывы

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Легкий пуховик Узнать цену

Акустическая система, искусственный интеллект и помощник в делах в одном устройстве. Сделает вашу жизнь проще и приятнее. Внутри «Капсулы» живет дружелюбный голосовой помощник Маруся. Задайте ей вопрос, попросите развлечь вас, включить музыку, поиграть с ребенком или рассказать о последних новостях. Если вы еще не знакомы с Марусей, самое время это исправить!

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Умная колонка "Капсула" Узнать цену

Хороший набор фитнес-лент способен заменить практически целый тренажерный зал. Идеально подходят для занятий дома, с ними легко тренироваться, и они занимают мало место, удобны в хранении и дают отличный результат. Также ленты можно легко взять с собой в отпуск или командировку.

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Фитнес-ленты Узнать цену

Автоматический зонт имеет встроенный в ручку фонарик, который помогает обходить лужи и грязь в темное время суток, а по периметру — светоотражающую полосу для безопасности на дороге. Доступна быстрая доставка из России.

Что пишут в отзывах: Отличный зонт. Фонарь встроенный светит хорошо. По краю зонта светоотражающая полоса. Заказом доволен. Спасибо. Рекомендую. Посмотреть другие отзывы

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Зонт с фонарем и подсветкой Узнать цену

Как театр начинается с вешалки, так и дом начинается с коврика в прихожей. Современные коврики из полимера с ячеистой структурой являются экологичными и практичными. Они водонепроницаемы, гипоаллергенны, и их не нужно часто мыть. Кроме этого, можно выбрать коврик на свой вкус — как по размеру, так и по цвету. К тому же, товар сейчас можно приобрести со скидкой.

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