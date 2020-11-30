Новый год «на спорте»: крутые зимние товары продают по суперценам

Итак, для тех, кто еще не определился с новогодними подарками себе и близким или же просто хочет порадовать себя любимого, для начала предлагаем заглянуть сюда:

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Новогодние подарки на любой вкус и кошелек Выбрать

Одинаковые теплые свитеры с рождественской тематикой для родителей и детей — это именно то, что нужно, чтобы почувствовать приближение праздников и при этом не замерзнуть. Огромный выбор размеров и принтов и скидки до 60%. Отличный вариант для семейного праздника, фотосессий или совместных занятий спортом.

Что пишут в отзывах: Кофты очень хорошего качества, брали для фотосессии. Немного маломерят. Продавец по моей просьбе поменял размер двух кофт. Большое спасибо! Посмотреть другие отзывы

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Веселые рождественские свитеры для всей семьи Узнать цену

Теплые домашние тапочки в спортивном стиле — отличный подарок всем, кто занимается спортом или ведет активный способ жизни.

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Носки должны быть не только практичными и удобными, но и красивыми. Как раз к новогодним праздникам можно приобрести отличные варианты со снеговиками, оленями, Санта-Клаусом и другими праздничными рисунками (а их более 40 вариантов) со скидками до 40%.

Что пишут в отзывах: Отличные красивые носки, материал приятный. Доставка быстрая. На женскую ногу очень хорошо подходят, смотрятся красиво и оригинально. Посмотреть другие отзывы

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Отличная возможность купить сенсорные перчатки с хорошей скидкой. С ними не придется морозить руки каждый раз, когда нужно воспользоваться телефоном зимой на открытом воздухе.

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Сенсорные перчатки Узнать цену

Раз уж этот год нам всем суждено провести в защитных масках для лица, то пусть они будут не только безопасными, но и красивыми. Специально к рождественским праздникам можно приобрести отличные варианты с зимними и новогодними сюжетами, чтобы поднять настроение не только себе, но и окружающим. Многоразовые эластичные маски имеют карман для сменных фильтров. Они отлично подходят как для повседневной носки, так и для занятий спортом или активного отдыха.

Что пишут в отзывах: Хорошие маски. Идут в комплекте с одноразовым фильтром. Длина тесемок регулируется. Посмотреть другие отзывы

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Яркие защитные маски с фильтром Узнать цену

Отличные и стильные смарт-часы, которые пригодятся и во время занятий спортом и в повседневной жизни. Часы совместимы практически со всеми смартфонами, водонепроницаемые и обладают такими же функциями, как и другие популярные трекеры. Есть вариант с доставкой прямо из России и с гарантией, действующей на территории России в течение года. Во время распродажи продаются с большой скидкой, успейте купить!

Что пишут в отзывах: Функционал, как на обычном фитнес-браслете, но форм-фактор посолиднее и посимпатичнее. Звонящего абонента часы определяет, смс показывает, душ в них принимать можно. Будильник работает, шагомер тоже. Посмотреть другие отзывы

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Классные непромокаемые ботинки спасут ваши ноги осенью и зимой. Подходят для города, для прогулок на природе, для работы на даче и вообще универсальны. Для зимы выбирайте модель с утеплением.

Что пишут в отзывах: Хорошие, как раз для холодной сырой осени. Упакованы хорошо. Протестировал ботинки, по тайге 4 суток, более 25 км. Выдержали стирку в стиральной машине! Зарекомендовали себя отлично. Посмотреть другие отзывы

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Непромокаемые ботинки Узнать цену

Мы еще с детства помним, что ноги всегда нужно держать в тепле. Это очень актуально зимой, особенно, если вы любите заниматься спортом на улице или предпочитаете прогулки и активный отдых. Специальные термоноски с утепленной стопой из алюминиевых волокон позволят сохранить ноги в тепле даже при длительном пребывании на морозе в -20 градусов. Кроме того, особая ткань помогает коже дышать.

Что пишут в отзывах: Быстрая доставка. Опробовал при 0° в ботинках и кроссовках. Реально сохраняют тепло. Рекомендую. Посмотреть другие отзывы

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Теплые носки для активного зимнего отдыха Узнать цену

Отличная вещь для зимы, особенно если вы любите подолгу гулять или просто проводите много времени на улице. Температуру подогрева можно регулировать. Есть быстрая доставка из России — покупка приедет к вам быстрее, чем за две недели.

Что пишут в отзывах: Отличная куртка, легкая, пошита удобно и качественно, реально греет, подкладка из теплоотражающего материала! В такой можно и зимой на рыбалку, сверху только надеть что-нибудь ветро- и влагозащитное. Единственное к чему можно придраться, так это к тому, что кнопка включения зачем-то выведена на внешнюю сторону куртки, при этом она еще и светится, в темное время по улице ходить со светящейся блямбой на груди не совсем гуд, по мне, так ее надо размещать внутри на внутреннем кармане где USB-провод спрятан. Посмотреть другие отзывы

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Куртка с подогревом Узнать цену

Что может быть лучше зимой, чем скатиться с горки на санках? Правильно — скатиться с комфортом. Классическая модель любимых и давно знакомых санок-ватрушек теперь получила обновленный дизайн, стала удобнее в эксплуатации, безопаснее и надежнее. Эти санки рассчитаны на высокие нагрузки и прошиты особыми швами, что обеспечивает надежность крепления. Эта модель идеально подойдет как детям, так и взрослым, а потому веселье обеспечено всей семье.

Что пишут в отзывах: Все отлично. Нам понравились! Правда в большой модели небольшая дырочка оказалась, но в посылке есть набор для заклейки. Муж починил. Посмотреть другие отзывы

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Санки-ватрушки Узнать цену

Очень теплый спортивный костюм из натурального хлопка — идеальная находка для холодной осени и зимы. Продавец предлагает красивую гамму цветов на выбор: сиреневый, розовый, голубой, нежно-желтый, бежевый.

Что пишут в отзывах: Мягкий, теплый, просторный, для прогулок с ребенком вообще топ. Спасибо продавцу. Пришел быстро. Недели за 2, а то и раньше. Посмотреть другие отзывы

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Потрясающий спортивный костюм для женщин Узнать цену

Незаменимая вещь, которая должна быть у всех любителей активного зимнего отдыха — теплые ветрозащитные и водонепроницаемые штаны. Универсальная модель для мужчин и женщин. Размеры с S по 3XL, а также большой выбор цветов и скидки до 60%.

Что пишут в отзывах: Лыжные брюки отличного качества. Ткань непромокаемая. Строчки ровные. Есть ремень и лямки. Соответствует размерной сетке. Посмотреть другие отзывы

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Водонепроницаемые штаны для лыжников и сноубордистов Узнать цену

Почему стоит купить: Кроссовки из натуральной кожи — то, что нужно осенью и весной, тем более что сейчас они продаются по очень низкой цене! Очень удобные, с классическим дизайном и универсальной расцветкой — подойдут под любую одежду и будут хорошо смотреться в любой ситуации. Кроссовки от высокотехнологичного бренда Xiaomi отлично подойдут как для занятий спортом так и для прогулок на свежем воздухе.

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Кожаные кроссовки Узнать цену

Стильные и необычные беспроводные наушники, компактные, но при этом мощные. Подойдут для прослушивания музыки на всех популярных смартфонах, удобные, быстро заряжаются, да еще и влагостойкие — что еще надо?

Что пишут в отзывах: Наушники бомба. Звук чистый четкий, все супер, я очень довольна, доехали за месяц, заряжены на 88% приехали, если бы можно было, я бы и 10 звезд поставила. Посмотреть другие отзывы

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Беспроводные наушники Узнать цену

Если вы еще не успели «переобуть» на зиму ваш самокат, то самое время это сделать. Лыжные универсальные насадки на колеса идеально подойдут как для обычных, так и электрических моделей самокатов, в том числе и детских.

Благодаря таким «лыжам» можно не только намного проще пробираться по снежным городским улицам, но и устроить себе активные заезды за городом. Накладки соответствуют европейским стандартам и спокойно выдерживают температуру до -20 градусов. В комплекте идут 2 накладки черного цвета, а доставка осуществляется из России.

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Лыжные накладки для самоката Узнать цену

Отличная возможность порадовать себя и своих близких на зимних каникулах и отлично провести время не выходя из дома. Классическая игровая мини-консоль 4K 8 бит на USB-флешке. В комплекте идут более 500 классических игр, два контролера и зарядный кабель. Все, что нужно — это вставить флешку в разъем телевизора или компьютера и наслаждаться играми.

Что пишут в отзывах: Супер! Картинка четкая, пульты реагируют сразу после нажатия! Установка вообще без проблем на уровне интуиции, кайфу нет предела. Быстрая доставка порадовала, и продавец прислал полный список игр. Советую 1000%! Посмотреть другие отзывы

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Подарок для киберспортсменов Узнать цену

Почему стоит купить: Специальный робот-мойщик окон сэкономит вам время и силы и вымоет окна за вас. Больше не надо балансировать на подоконнике у открытого окна, пытаясь добраться до грязного пятна на стекле. Есть опция доставки из России. Кстати, робот умеет мыть не только стекла, но и, например, кафель.

Что пишут в отзывах: Невероятно удобный, моет хорошо. Посмотреть другие отзывы

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Робот для мытья окон Узнать цену

Классный и мощный смартфон Xiaomi Redmi Note 8T за вменяемую цену, да еще и скидка есть. Большой экран, долгоиграющая батарея, четыре камеры — и все это в одном устройстве. Смартфон отправят вам из России, и он приедет к вам быстро и надежно.

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Просто незаменимо для зимы! Бальзам с алоэ вера, витаминами и оливковым маслом не только обладает эффектом длительного увлажнения, но и придает губам красивый свежий оттенок. Несмотря на то, что помада выглядит зеленой, через несколько секунд после нанесения она проявляет свой цвет: от нежно-розового до светло-сиреневого.

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Удобный электромассажер для шеи поможет вам расслабиться после непростого рабочего дня. Массажер работает от батареек и имеет 15 разных режимов, от самых легких до максимально интенсивных. Просто наденьте тренажер на шею — и расслабляйтесь.

Что пишут в отзывах: Абалденный масажер, мне и сыну очень понравился, далеко не слабый, не на полную мощность использовали. На нормальной мощности расслабляет клёво, и спина меньше стала с шеей болеть. Советую, у кого сидячая работа без движения особого, класс! Посмотреть другие отзывы

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Электромассажер для шеи Узнать цену

Водонепроницаемая щетка с таймером, 4 режимами работы и работой до 30 дней без подзарядки. Поставляется с 3 сменными головками в комплекте. Товар доставляют быстро из России.

Что пишут в отзывах: Суперщётка, супердоставка, советую всем. Спасибо. Сразу заказал вторую, подруге очень понравилась. Посмотреть другие отзывы

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Электрическая зубная щетка по суперцене Узнать цену

У вас есть уникальная возможность приобрести крутые смарт-часы с отличной скидкой. Известный бренд, стильный дизайн, металлический корпус, который обеспечивает отличную защиту от ударов, 12 спортивных режимов, 30 дней без подзарядки, монитор сердечного ритма, функция управления музыкой, уведомления практически всех приложений смартфона и много чего другого.

Что пишут в отзывах: Очень быстрая доставка! Часы классные, очень круто смотрятся на руке, легкие. Приехали полностью разряженные, заряжались около часа. Полдня их таскаю с постоянно включенным датчиком сердцебиения и разрядились на 3 процента. Интерфейс не тормозит, все работает достаточно шустро. С телефоном соединились легко, настроил минут за 5 приложение. Посмотреть другие отзывы

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Стильные смарт-часы Xiaomi Узнать цену

Небольшой компактный приборчик, замеряющий уровень сатурации крови кислородом (колоть и выжимать из себя кровь не придется). Пригодится людям с заболеваниями легких, а в эпоху пандемии коронавируса так и вообще всем.

Что пишут в отзывах: Очень быстро работает, есть плетизмография, и, что очень удобно, звуковой сигнал при отклонениях от нормы. Посмотреть другие отзывы

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Пульсоксиметр Узнать цену

Вакуумная пробка из нержавеющей стали будет хранить открытое вино еще долго. Суть этого девайса в том, что в бутылку не попадает кислород. Если ее перевернуть, вино не выльется. У пробки строгий лаконичный дизайн, извлекается она легко. Отлично подойдет в качестве подарка.

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Умная винная пробка Узнать цену

Чтобы больше не мучиться, постоянно завязывая вечно развязывающиеся шнурки во время занятий спортом или просто на прогулке. А еще они просто красивые. В комплекте — сами шнурки и отдельно магнитные замочки для них. Собрать конструкцию надо самостоятельно, предварительно укоротив шнурки, если они слишком длинные для вашей обуви.

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Магнитные шнурки Узнать цену

Универсальный слайсер, работающий по принципу мясорубки. Он позволяет быстро и эффективно нарезать или нашинковать овощи для любого случая: от домашнего обеда до праздничного ужина или фуршета. Кухонный прибор доступен к заказу в трех цветах. Доставка из России.

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Многофункциональная овощерезка Узнать цену

Акустическая система, искусственный интеллект и помощник в делах в одном устройстве. Сделает вашу жизнь проще и приятнее. Внутри «Капсулы» живет дружелюбный голосовой помощник Маруся. Задайте ей вопрос, попросите развлечь вас, включить музыку, поиграть с ребенком или рассказать о последних новостях. Если вы еще не знакомы с Марусей, самое время это исправить!

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Умная колонка "Капсула" Узнать цену

Комплект состоит из футболки и брюк на резинке. Пижама изготовлена из мягкой, тактильно приятной и очень легкой ткани. Доставка осуществляется из России. Доступна в сером и бежевом цветах.

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Женская пижама Узнать цену

Японские кухонные ножи отличного качества и для всех видов продуктов, которые только можно встретить в процессе готовки. Можно купить по одному только те, которые вам нужны, а можно купить сразу набор из восьми штук. Обратите внимание, хорошая скидка!

Что пишут в отзывах: Все хорошо. Наточены до бритвы. Качество супер. Посмотреть другие отзывы

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