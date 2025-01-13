8-летняя силачка из Перми попала в Книгу рекордов России

Об этом сообщает Lenta.ru. Котельникова отжалась 1510 раз и стала рекордсменкой в своей номинации. Достижение она заработала на спортивном марафоне «ГЕРОИ РОССИИ» 13 декабря, а 13 января атлетку включили в Книгу рекордов России.



По словам родителей Лиды, она родилась совсем маленькой с весом 2 кг 800 гр., но здоровье девочки не вызывало вопросов у врачей. В семье также растёт брат, который старше девочки на 3,5 года.



С четырёх лет девочка стала заниматься акробатикой, с пяти лет — дзюдо, с шести лет — греко-римской борьбой, тяжелой атлетикой и бодибилдингом.



Кроме спорта школьница увлекается КВН, она выступала за сборную Забайкальского края в первой лиге КВН и за команду ПГНИУ. Также периодически она выступает за пермскую детскую команду «Оборзевшие».



Сейчас у Лиды восемь тренировок в неделю, каждая из них длится по 1,5 — 2 часа. По выходным спортсменка ходит в бассейн, театр или в кино.



Интересно, что Лида — не единственный ребенок в России, обладающий огромной силой в столь юном возрасте. В 2022 году в Книгу рекордов России попал также восьмилетний Алан Хасцаев. Он смог установить рекорд по приседаниям на одной ноге — 35 раз за минуту.