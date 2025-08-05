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Что есть на ужин, чтобы избежать утренних отеков: 5 готовых решений

Отечность по утрам, припухшие веки, следы от подушки, которые не проходят. Чаще всего мы списываем это на плохой сон или жаркую ночь, но на самом деле ключевую роль играет питание — особенно ужин.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Миска с творогом
Эти блюда на ужин не вызывают отечности на утро.Источник: Freepik

То, чем вы ужинаете, влияет на состояние всего вашего организма утром. От вечерней трапезы зависит не только качество сна, но и внешний вид после пробуждения. Отеки — частая проблема, которая омрачает первые часы нового дня. В этой статье разберемся, что нужно убрать из рациона, чтобы забыть про утреннюю отечность.

Пейте больше воды до ужина

Девушка пьет воду до ужина
Нехватка воды заставляет организм задерживать жидкость, а умеренное питье до ужина улучшает метаболизм и снижает отечность.Источник: Freepik

Парадоксально, но нехватка жидкости в организме провоцирует задержку воды в тканях. Перед ужином стоит выпить стакан чистой воды. Это дает сигнал почкам работать активнее, снижает отеки и улучшает обмен веществ.

Исследования Института питания показывают: люди, пьющие менее 1,5 л воды в день, в 3 раза чаще страдают от утренней отечности. Так что вода — никак не враг, а ваш союзник в борьбе с отеками. Особенно если вы тренируетесь — после физической нагрузки организм активно удерживает жидкость, компенсируя потерю электролитов. Пейте в течение дня равномерно, а за 2 часа до сна — сократите объемы. Идеально: 200 мл воды за 30 минут до ужина — это запустит пищеварение и подготовит желудок к приему пищи.

Употребляйте белок с низким содержанием соли

Белковый стейк из лосося с низким содержанием соли
Белок быстро усваивается, не нагружает печень и помогает сохранить сухую массу.Источник: Freepik

Белок — строительный материал для клеток и восстановление тканей, но он должен быть нежирным и с низким содержанием соли. Отличный выбор — куриная грудка на пару или рыба, приготовленная без специй. Такие варианты не вызывают задержку воды и способствуют быстрому насыщению, что предотвратит переедание.

Спортивные диетологи давно заметили: атлеты, которые заменяют жирное мясо на постный белок вечером, отмечают прирост в сухой массе и снижение подкожной жидкости. Дело не только в соли — жирная пища дольше переваривается, вызывая нагрузку на печень и замедляя регенерацию. Лосось, индейка, творог 5% — отличные варианты. Главное — не жарить, а запекать, тушить или готовить на гриле. Так вы сохраните пользу и сможете избежать воспалительных процессов, ведущих к отекам.

Отдавайте предпочтение овощам с высоким содержанием калия

Овощи с высоким содержанием калия
Калий, который содержится в овощах и сухофруктах, природный антидот от отеков.Источник: https://ru.freepik.com

Калий помогает выводить лишнюю жидкость из организма и балансирует натрий — одного из главного виновника отеков. Авокадо, шпинат, брокколи и сладкий перец идеально подходят для вечернего блюда. Легкий салат из этих овощей дополнит ужин и обеспечит организм нужными минералами.

Кстати, вы знали, что калий работает как «внутренний насос» — он буквально выталкивает натрий из клеток, уменьшая отечность. Но современный рацион, богатый обработанными продуктами, часто перекошен в сторону натрия. Чтобы восстановить баланс, добавляйте в ужин не только овощи, но и сухофрукты — курага, чернослив, изюм (в небольших дозах). Они — кладезь калия и магния, который, кстати, помогает расслабиться перед сном и улучшает качество отдыха.

Сокращайте потребление быстрых углеводов

Гречка, богатая медленными углеводами
Вечером отдавайте предпочтение клетчатке и сложным углеводам, чтобы не замедлить метаболизм и избежать отеков.Источник: Freepik

Избыток быстрых углеводов вечером замедляет метаболизм и способствует задержке жидкости. Лучше отказаться от белого хлеба, картофеля и макарон в пользу сложных углеводов: киноа, гречка или овсянка в небольшом количестве. Такой ужин даст энергию и не вызовет неприятных последствий утром.

Вообще, углеводы — не враг, но лучшее время для их употребления — это день. Вечером инсулиновая чувствительность снижается, особенно у малоподвижных людей. Это значит, что даже небольшая порция риса может вызвать задержку жидкости и повышение жировых запасов. Для тех, кто тренируется вечером, можно сделать исключение: 50−70 г сложных углеводов после тренировки помогут восстановить гликоген. Но если нагрузки не было — лучше заменить углеводы на клетчатку: овощи, авокадо, семена чиа. Это снизит гликемический отклик и уменьшит отеки.

Используйте натуральные травяные чаи

Стакан с натуральными травяными чаями
Травяной чай без кофеина помогает снять отеки и расслабиться перед сном.Источник: Freepik

Травяные чаи, например, с ромашкой или мятой, оказывают легкое мочегонное действие и улучшают пищеварение. Они помогают избавиться от отеков и подготовить организм ко сну. Главное — пить чай без сахара и не позднее чем за час до отдыха.

Однако стоит помнить, что не все чаи одинаково полезны. Например, зеленый чай содержит кофеин — он может мешать засыпанию, если пить его поздно. Для ужина лучше выбирать безкофеиновые сборы: ромашка, мелисса, липа, иван-чай. А вот утренний напиток можно сделать мочегонным: например, зеленый чай с лимоном и имбирем — он активизирует метаболизм и помогает «проснуться» ЖКТ. Вечером же старайтесь делать акцент на расслабление: теплый напиток снижает уровень кортизола, что косвенно уменьшает отечность, связанную со стрессом.

Регулярное соблюдение этих простых правил поможет контролировать отеки и чувствовать себя лучше. Вы будете удивлены, насколько легко изменить свое утро, начав с правильного ужина. Регулярно следуя этим советам, вы проснетесь не просто без отеков, а с внутренним ощущением легкости, полными сил и энергии.