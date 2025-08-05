Что есть на ужин, чтобы избежать утренних отеков: 5 готовых решений

Вообще, углеводы — не враг, но лучшее время для их употребления — это день. Вечером инсулиновая чувствительность снижается, особенно у малоподвижных людей. Это значит, что даже небольшая порция риса может вызвать задержку жидкости и повышение жировых запасов. Для тех, кто тренируется вечером, можно сделать исключение: 50−70 г сложных углеводов после тренировки помогут восстановить гликоген. Но если нагрузки не было — лучше заменить углеводы на клетчатку: овощи, авокадо, семена чиа. Это снизит гликемический отклик и уменьшит отеки.