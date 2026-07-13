Их считали самыми красивыми спортсменками нулевых: как они выглядят сейчас

Сейчас Курникова полностью посвятила себя семье. В декабре 2025 года она родила четвертого ребенка — сына, которого назвали Ромео. В марте 2026 года теннисистка впервые раскрыла имя и пол малыша, опубликовав в соцсетях трогательное семейное фото, где все четверо детей позируют вместе на лодке. Старших детей пары зовут Люси, Николас и Мэри. Несмотря на рождение четвертого ребенка, Курникова быстро пришла в форму. Уже через три месяца после родов ее заметили на публике в мини-шортах, и поклонники отметили, что она выглядит потрясающе.