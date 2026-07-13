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Их считали самыми красивыми спортсменками нулевых: как они выглядят сейчас

На рубеже тысячелетий российский спорт подарил миру настоящих красавиц, чьи лица украшали обложки глянцевых журналов. Спустя годы они продолжают восхищать нас своей красотой и стилем.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Каждая из них прошла свой путь. Кто-то ушел в политику и медиа, кто-то посвятил себя семье и бизнесу, а кто-то продолжает радовать поклонников редкими, но всегда эффектными появлениями. Но всех их объединяет одно: годы не властны над их красотой. В этой статье — четыре спортсменки, чья красота не меркнет с годами.

Ирина Слуцкая: одна из самых узнаваемых фигуристок

Ирина Слуцкая
Ирина СлуцкаяИсточник: Соцсети

Ирина Слуцкая — серебряный призер Олимпийских игр 2002 года, бронзовый призер 2006 года, двукратная чемпионка мира (2002, 2005) и семикратная чемпионка Европы. В 2026 году ей исполнилось 47 лет, и она продолжает удивлять поклонников своей потрясающей формой.

В начале 2026 года Слуцкая призналась, что похудела на шесть килограммов под контролем эндокринолога. Она регулярно публикует фото в своих соцсетях, демонстрируя отличную форму и безупречный вкус. В январе 2026 года фигуристка появилась на публике в мини-юбке и удлиненном приталенном жакете.

Слуцкая замужем за депутатом Госдумы Алексеем Говыриным, воспитывает троих детей. Несмотря на плотный график, она находит время для себя и всегда появляется на публике в элегантных нарядах. Поклонники отмечают, что годы только добавляют ей шарма и уверенности.

Елена Исинбаева: чемпионка по прыжкам с шестом

Елена Исинбаева
Елена ИсинбаеваИсточник: Соцсети

Елена Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, 28-кратная рекордсменка мира. Завершив карьеру в 2016 году, она сменила имидж и теперь предпочитает женственные, элегантные наряды. Сегодня, в 44 года, она входит в состав Международного олимпийского комитета (МОК) и занимается благотворительностью через свой фонд.

Исинбаева активно ведет свои соцсети, где делится моментами из жизни, путешествиями и семейными фото. Поклонники регулярно отмечают ее отличную форму и безупречный вкус — на ее странице можно увидеть и купальники, и элегантные вечерние платья.

Анна Курникова: экс-первая ракетка мира

Анна Курникова
Анна КурниковаИсточник: Соцсети

Анна Курникова — одна из самых узнаваемых теннисисток конца 1990-х — начала 2000-х годов. В паре с Мартиной Хингис она была первой ракеткой мира в парном разряде, выиграла два турнира Большого шлема и дошла до полуфинала Олимпийских игр 2000 года. В 2026 году экс-спортсменке исполнилось 45 лет.

Сейчас Курникова полностью посвятила себя семье. В декабре 2025 года она родила четвертого ребенка — сына, которого назвали Ромео. В марте 2026 года теннисистка впервые раскрыла имя и пол малыша, опубликовав в соцсетях трогательное семейное фото, где все четверо детей позируют вместе на лодке. Старших детей пары зовут Люси, Николас и Мэри. Несмотря на рождение четвертого ребенка, Курникова быстро пришла в форму. Уже через три месяца после родов ее заметили на публике в мини-шортах, и поклонники отметили, что она выглядит потрясающе.

Татьяна Навка: олимпийская чемпионка в танцах на льду

Татьяна Навка
Татьяна НавкаИсточник: Соцсети

Татьяна Навка — олимпийская чемпионка в танцах на льду (Турин-2006), трехкратная чемпионка России. Сегодня, в 51 год, она жена пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, мама и успешная предпринимательница. Навка развивает сеть школ фигурного катания «Надежда», ставит ледовые шоу и открыла первую в России ледовую арену мирового уровня — «Навка Арена».

В своих соцсетях Татьяна делится моментами из жизни, тренировками и семейными фото. Навка не боится выглядеть роскошно: облегающие платья, яркая помада и идеальная укладка — ее визитная карточка. Поклонники отмечают, что она выглядит значительно моложе своих лет, а ее активная жизненная позиция и любовь к спорту делают ее еще привлекательнее.

Каждая из героинь нашей статьи выбрала свой путь: политика, медиа, семья, бизнес, благотворительность, сцена и лед. Но всех их объединяет одно: ни одна из них не позволила возрасту стать поводом опустить руки. Они прекрасно выглядят, со вкусом одеваются и получают от жизни удовольствие.

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