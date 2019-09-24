Сборная России играет на Кубке мира по регби (видео)
Сборная России по регби проводит свой второй матч на групповом этапе Кубка мира.
Сборная России по регби проводит свой второй матч на групповом этапе Кубка мира.
Соперник российских регбистов — сборная Самоа. Начало игры — 13:15 мск.
Напомним, что в своем первом матче на Кубке мира сборная России уступила Японии, 10:30 (7:12). Сбрная Самоа проводит свою первую игру на турнире.
Следующим соперником российских регбистов станет сборная Ирландии. Эта встреча пройдет 3 октября и начнется в 13:15 мск.