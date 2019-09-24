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13:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная России играет на Кубке мира по регби (видео)

Сборная России по регби проводит свой второй матч на групповом этапе Кубка мира.

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Соперник российских регбистов — сборная Самоа. Начало игры — 13:15 мск.

Напомним, что в своем первом матче на Кубке мира сборная России уступила Японии, 10:30 (7:12). Сбрная Самоа проводит свою первую игру на турнире.

Следующим соперником российских регбистов станет сборная Ирландии. Эта встреча пройдет 3 октября и начнется в 13:15 мск.

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