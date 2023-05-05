Федерация лыжного спорта Франции пока не будет объявлять составы команд из-за финансовых проблем
Федерация не смогла согласовать бюджет.
Федерация не смогла согласовать бюджет.
Федерация лыжного спорта Франции отложила объявление составов команд по лыжным гонкам и биатлону на сезон 2023/2024 из-за финансовой неопределенности, сообщает Le Dauphine Libere.
«Мы не смогли согласовать бюджет со спортивной программой на предстоящий сезон. Мы не хотим начинать с дефицита. Исходя из бюджета в 11 миллионов евро, нам все еще не хватает 300−500 тысяч. Необходимо еще несколько недель. Мы находимся в непростой ситуацию. Какие-то расходы резко возросли, все стало сложнее. Также несколько снизятся доходы, в частности, из-за мероприятий, которых не будет в 2023 году. Например, этапа Кубка мира по биатлону в Ле Гран Борнан», — сказал глава федерации Фабьен Сагес.