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11:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Федерация лыжного спорта Франции пока не будет объявлять составы команд из-за финансовых проблем

Федерация не смогла согласовать бюджет.

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Источник: Reuters

Федерация лыжного спорта Франции отложила объявление составов команд по лыжным гонкам и биатлону на сезон 2023/2024 из-за финансовой неопределенности, сообщает Le Dauphine Libere.

«Мы не смогли согласовать бюджет со спортивной программой на предстоящий сезон. Мы не хотим начинать с дефицита. Исходя из бюджета в 11 миллионов евро, нам все еще не хватает 300−500 тысяч. Необходимо еще несколько недель. Мы находимся в непростой ситуацию. Какие-то расходы резко возросли, все стало сложнее. Также несколько снизятся доходы, в частности, из-за мероприятий, которых не будет в 2023 году. Например, этапа Кубка мира по биатлону в Ле Гран Борнан», — сказал глава федерации Фабьен Сагес.

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