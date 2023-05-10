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16:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Словения хочет попробовать еще раз провести чемпионат мира по лыжным гонкам в 2031 году

Планица снова хочет принять чемпионат мира.

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Источник: Reuters

Словенский город Планица снова хочет подать заявку на организацию чемпионата мира по лыжным видам спорта в 2031 году. На вечере, организованном словенской Федерацией лыжного спорта по случаю столетнего юбилея, глава Энцо Смрекара объявил о своем намерении вновь претендовать на проведение на чемпионата мира.

«Хочу сообщить вам сегодня вечером, что в следующем году я предложу исполнительному комитету словенской Федерации лыжного спорта подать заявку на чемпионат мира по лыжным видам спорта 2031 года в Планице», — цитирует Fondo Italia Смрекару.

В феврале и марте 2023 года Планица уже принимала чемпионат мира по лыжным гонкам. В 2025 году соревнования пройдут в норвежском городе Тронхейм, в 2027 году в шведском городе Фалун, а в 2029 году в финском городе Лахти.

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