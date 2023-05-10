Словения хочет попробовать еще раз провести чемпионат мира по лыжным гонкам в 2031 году

Словенский город Планица снова хочет подать заявку на организацию чемпионата мира по лыжным видам спорта в 2031 году. На вечере, организованном словенской Федерацией лыжного спорта по случаю столетнего юбилея, глава Энцо Смрекара объявил о своем намерении вновь претендовать на проведение на чемпионата мира.

«Хочу сообщить вам сегодня вечером, что в следующем году я предложу исполнительному комитету словенской Федерации лыжного спорта подать заявку на чемпионат мира по лыжным видам спорта 2031 года в Планице», — цитирует Fondo Italia Смрекару.