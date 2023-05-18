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14:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Норвежская лыжница Терезе Йохауг впервые стала мамой

34-летняя спортсменка родила дочь.

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Источник: Reuters

Четырехкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, норвежская лыжница Терезе Йохауг впервые стала мамой. Фото ребенка выложил в соцсеть жених спортсменки Нильс Якоб Хофф. У пары родилась дочь.

«Спасибо всем, кто подарил нам немного любви. У всех причастных к событию все хорошо!» — подписал фото Нильс.

Терезе Йохауг завершила карьеру в сезоне-2021/2022. 34-летняя лыжница — четырехкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира, трехкратная обладательница Кубка мира в общем зачете. В ее активе 81 личная победа на этапах Кубка мира, это второй показатель после другой норвежской лыжницы, Марит Бьорген. Терезе специализировалась на дистанционных гонках.


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