Норвежская лыжница Терезе Йохауг впервые стала мамой

«Спасибо всем, кто подарил нам немного любви. У всех причастных к событию все хорошо!» — подписал фото Нильс.

Терезе Йохауг завершила карьеру в сезоне-2021/2022. 34-летняя лыжница — четырехкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира, трехкратная обладательница Кубка мира в общем зачете. В ее активе 81 личная победа на этапах Кубка мира, это второй показатель после другой норвежской лыжницы, Марит Бьорген. Терезе специализировалась на дистанционных гонках.