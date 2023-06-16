Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Финляндия
Словения
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Греция
Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Гибралтар
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Мальта
Англия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Северная Македония
Украина
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Уэльс
Армения
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Латвия
Турция
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Дания
Северная Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Сан-Марино
Казахстан
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Андорра
Швейцария
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Беларусь
Израиль
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Косово
Румыния
Футбол. Сборные
21:45
Польша
Германия
Все события
Фоторепортажи
21Повелитель Большого шлема
21Лига «Севильи»: испанцы обыграли «Рому» Моуринью, фанаты прорвались на поле после матча
13:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Олимпийский чемпион может разорвать спонсорский контракт из-за того, что Procter & Gamble продолжает работу в РФ

Пятикратный чемпион Олимпийских игр по лыжным гонкам Йоханнес Клэбо рассматривает возможность разрыва спонсорского контракта.

Наверх
Источник: AP 2022

Пятикратный чемпион Олимпийских игр Йоханнес Клэбо имеет спонсорский контракт с Gillette, брендом компании Procter & Gamble.

Компания-производитель Procter & Gamble продолжает вести бизнес в России.

Отец и менеджер спортсмена Хокон Клэбо заявил норвежскому изданию VG, что сейчас команда Клэбо изучает вопрос разрыва контракта более внимательно. Необходимо ожидать дальнейших ответов от Gillette и Procter & Gamble.

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо — пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, четырёхкратный обладатель Кубка мира.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Олимпийская чемпионка Пекина Татьяна Сорина родила сына
Глава ВТБ: «Динамо» нужна кардинальная перестройка
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь