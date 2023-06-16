Олимпийский чемпион может разорвать спонсорский контракт из-за того, что Procter & Gamble продолжает работу в РФ
Пятикратный чемпион Олимпийских игр по лыжным гонкам Йоханнес Клэбо рассматривает возможность разрыва спонсорского контракта.
Пятикратный чемпион Олимпийских игр по лыжным гонкам Йоханнес Клэбо рассматривает возможность разрыва спонсорского контракта.
Пятикратный чемпион Олимпийских игр Йоханнес Клэбо имеет спонсорский контракт с Gillette, брендом компании Procter & Gamble.
Компания-производитель Procter & Gamble продолжает вести бизнес в России.
Отец и менеджер спортсмена Хокон Клэбо заявил норвежскому изданию VG, что сейчас команда Клэбо изучает вопрос разрыва контракта более внимательно. Необходимо ожидать дальнейших ответов от Gillette и Procter & Gamble.
Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо — пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, четырёхкратный обладатель Кубка мира.