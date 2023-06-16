Олимпийская чемпионка Пекина Татьяна Сорина родила сына

«Мое доброе утро. Новая ступень в нашей жизни. Теперь я в строю. Надеюсь план готов», — написала Сорина.

Мальчик, которого назвали Макар, появился на свет в пятницу, 16 июня. Отец мальчика — тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин. Пара находится в браке с 2019 года и воспитывает трехлетнюю дочь Софию.