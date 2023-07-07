Текущие события
Футбол. Сборные
20.06
Германия
Колумбия
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Лихтенштейн
Словакия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Босния и Герцеговина
Люксембург
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Исландия
Португалия
01
Футбол. Сборные
20.06
Бразилия
Сенегал
24
Футбол. Еврокубки
30.06
Будучност
Брейдаблик
05
Все события
Фоторепортажи
18Акинфеев вытащил новую серию пенальти в «Лужниках»
21Повелитель Большого шлема
18:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Губерниев — о критике Вяльбе в адрес Большунова: Ей должно быть стыдно

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что считает странными слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о лыжнике Александре Большунове, который похвалил российского производителя лыжного инвентаря.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

"Очень странная позиция Елены Вяльбе, которая говорила, как надо любить Россию и не соглашаться выступать без флага. Может она заключала контракт с Большуновым? Она что, бенефициар? Может, она денег на этом заработала?

Большунов хороший открытый парень. Сказать два добрых слова в адрес отечественного производителя, поддержать страну в нынешней ситуации, является первостепенной задачей. Вяльбе должно быть стыдно. Странно вы Родину любите, госпожа президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе«, — цитирует Губерниева “Матч ТВ”.

Большунов положительно оценил российские лыжные палки. Вяльбе заявила, что лыжник не может хвалить отечественный бренд, так как имеет спонсорский контракт с другим производителем.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 РФС считает, что если оставаться в УЕФА, то сборная может попасть...
Первая ракетка России Дарья Касаткина вылетела с Уимблдона и...
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь