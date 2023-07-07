Губерниев — о критике Вяльбе в адрес Большунова: Ей должно быть стыдно

"Очень странная позиция Елены Вяльбе, которая говорила, как надо любить Россию и не соглашаться выступать без флага. Может она заключала контракт с Большуновым? Она что, бенефициар? Может, она денег на этом заработала?
Большунов хороший открытый парень. Сказать два добрых слова в адрес отечественного производителя, поддержать страну в нынешней ситуации, является первостепенной задачей. Вяльбе должно быть стыдно. Странно вы Родину любите, госпожа президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе«, — цитирует Губерниева “Матч ТВ”.
Большунов положительно оценил российские лыжные палки. Вяльбе заявила, что лыжник не может хвалить отечественный бренд, так как имеет спонсорский контракт с другим производителем.