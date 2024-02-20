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15:15 (мск), источник: Sportmail.ru

В Норвегии победы Большунова назвали «заранее спланированными»

Норвежский эксперт Петтер Соленг Скинстад скептически высказался о победах российского лыжника Александра Большунова на этапах Кубка России Спартакиаде сильнейших. Об этом сообщает Nettavisen.

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Источник: РИА "Новости"

«Мне сложно относиться к этим соревнованиям серьезно, если говорить прямо. Они проводят что-то вроде Кубка мира и что-то вроде чемпионата мира. Насколько я знаю, вполне возможно, что победы Большунова были заранее спланированы.

Его победы для меня ничего не значат, кроме того, что он остается хорошим лыжником. Возможно, все российские спортсмены переживают коллективное падение формы после того, как им было запрещено участвовать на Кубке мира. Уровень конкуренции здесь значительно ниже, чем на международных стартах. Я не думаю, что хоть один норвежский лыжник испугается достижений Большунова на российских соревнованиях», — заявил Скинстад.

Большунов стал пятикратным победителем Спартакиады сильнейших, завоевав четыре индивидуальных золота и одно в командном спринте. Перед этим трехкратный олимпийский чемпион одержал победы во всех гонках Кубка России. В общей сложности 27‑летний лыжник победил в 21‑й личной гонке подряд в текущем сезоне.

 В Норвегии победы Большунова назвали «заранее спланированными»
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