В Норвегии победы Большунова назвали «заранее спланированными»

«Мне сложно относиться к этим соревнованиям серьезно, если говорить прямо. Они проводят что-то вроде Кубка мира и что-то вроде чемпионата мира. Насколько я знаю, вполне возможно, что победы Большунова были заранее спланированы.



Его победы для меня ничего не значат, кроме того, что он остается хорошим лыжником. Возможно, все российские спортсмены переживают коллективное падение формы после того, как им было запрещено участвовать на Кубке мира. Уровень конкуренции здесь значительно ниже, чем на международных стартах. Я не думаю, что хоть один норвежский лыжник испугается достижений Большунова на российских соревнованиях», — заявил Скинстад.