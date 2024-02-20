Вяльбе — о биатлонистах в «Гонке Легкова»: Никакая мы нахрен с ними не семья

«Под них же приходится подстраиваться, дистанцию соответствующую делать. Одна семья? Никакая мы нахрен с биатлонистами не семья! Коллеги, но не семья», — приводит слова Вяльбе «Чемпионат».

Ранее Вяльбе выразила желание стать ведущей на мероприятии. Она также отметила, что впервые приедет на «Гонку Легкова» и рассказала, что ее внучка зарегистрировалась на детский старт.