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19:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Вяльбе — о биатлонистах в «Гонке Легкова»: Никакая мы нахрен с ними не семья

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала участие биатлонистов в предстоящей ежегодной «Гонке Легкова».

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Источник: РИА "Новости"

«Под них же приходится подстраиваться, дистанцию соответствующую делать. Одна семья? Никакая мы нахрен с биатлонистами не семья! Коллеги, но не семья», — приводит слова Вяльбе «Чемпионат».

Ранее Вяльбе выразила желание стать ведущей на мероприятии. Она также отметила, что впервые приедет на «Гонку Легкова» и рассказала, что ее внучка зарегистрировалась на детский старт.

«Гонка Легкова» — ежегодное зимнее мероприятие для любителей лыжного спорта всех возрастов. В 2024 году соревнования пройдут 23 и 24 февраля в городе Пересвет. В это году гонка приурочена к 10-летнему юбилею Олимпийских Игр-2014 в Сочи, олимпийскому золоту Александра Легкова и юбилею самого проекта.

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