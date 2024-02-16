Норвежский журналист — о Вяльбе: Она сама не верит своим словам

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что иностранные спортсмены следят за лыжными соревнованиями в Тюмени в рамках Зимней Спартакиады и завидуют коллегам из России.

"Это похоже на плохую шутку госпожи Вяльбе. Я уверен, она не верит ни единому своему слову. Наоборот, ей как можно скорее хотелось бы вернуть себя и своих спортсменов на международные соревнования. К сожалению, сейчас это сделалось невозможным, а ее слова похожи лишь на печальное отчаяние.

Мы, иностранцы, не смогли бы смотреть российские соревнования, даже если бы сильно этого хотели. К сожалению, госпожа Вяльбе, никто не хочет их транслировать", — цитирует Sport24 Яна Петтера Сальтведта.