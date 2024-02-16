Норвежский журналист — о Вяльбе: Она сама не верит своим словам
Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт отреагировал на недавнее высказывание президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.
Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт отреагировал на недавнее высказывание президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что иностранные спортсмены следят за лыжными соревнованиями в Тюмени в рамках Зимней Спартакиады и завидуют коллегам из России.
"Это похоже на плохую шутку госпожи Вяльбе. Я уверен, она не верит ни единому своему слову. Наоборот, ей как можно скорее хотелось бы вернуть себя и своих спортсменов на международные соревнования. К сожалению, сейчас это сделалось невозможным, а ее слова похожи лишь на печальное отчаяние.
Мы, иностранцы, не смогли бы смотреть российские соревнования, даже если бы сильно этого хотели. К сожалению, госпожа Вяльбе, никто не хочет их транслировать", — цитирует Sport24 Яна Петтера Сальтведта.
В октябре 2023 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов на сезон-2023/24, из-за чего они вынуждены выступать исключительно на внутренних соревнованиях.