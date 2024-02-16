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18:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Норвежский журналист — о Вяльбе: Она сама не верит своим словам

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт отреагировал на недавнее высказывание президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.

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Источник: РИА "Новости"

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что иностранные спортсмены следят за лыжными соревнованиями в Тюмени в рамках Зимней Спартакиады и завидуют коллегам из России.

"Это похоже на плохую шутку госпожи Вяльбе. Я уверен, она не верит ни единому своему слову. Наоборот, ей как можно скорее хотелось бы вернуть себя и своих спортсменов на международные соревнования. К сожалению, сейчас это сделалось невозможным, а ее слова похожи лишь на печальное отчаяние.

Мы, иностранцы, не смогли бы смотреть российские соревнования, даже если бы сильно этого хотели. К сожалению, госпожа Вяльбе, никто не хочет их транслировать", — цитирует Sport24 Яна Петтера Сальтведта.

В октябре 2023 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов на сезон-2023/24, из-за чего они вынуждены выступать исключительно на внутренних соревнованиях.

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