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11:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Елена Вяльбе: иностранцы завидуют российским соревнованиям

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высоко оценила уровень лыжных соревнований на Всероссийской Спартакиаде сильнейших. Об этом сообщает ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

«Однозначно, наши соревнования можно сравнивать с международными. Ни для кого не секрет, что иностранцы за нами следят, смотрят на нас. Конечно, они нам завидуют. Сейчас мы проводим Спартакиаду в прекрасном центре в Тюмени, у нас шикарная трасса, отличные условия, все супер.

Международные турниры? Мне они неинтересны. Я не слежу за ними, не смотрю, ничего не знаю», — сказала Вяльбе.

Соревнования Спартакиады проходят с 9 по 18 февраля на территории пяти субъектов РФ. Лыжные соревнования проводятся в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» под Тюменью.

В октябре 2023 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов на сезон-2023/24, из-за чего они вынуждены выступать исключительно на внутренних соревнованиях.

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