Елена Вяльбе: иностранцы завидуют российским соревнованиям
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высоко оценила уровень лыжных соревнований на Всероссийской Спартакиаде сильнейших. Об этом сообщает ТАСС.
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высоко оценила уровень лыжных соревнований на Всероссийской Спартакиаде сильнейших. Об этом сообщает ТАСС.
«Однозначно, наши соревнования можно сравнивать с международными. Ни для кого не секрет, что иностранцы за нами следят, смотрят на нас. Конечно, они нам завидуют. Сейчас мы проводим Спартакиаду в прекрасном центре в Тюмени, у нас шикарная трасса, отличные условия, все супер.
Международные турниры? Мне они неинтересны. Я не слежу за ними, не смотрю, ничего не знаю», — сказала Вяльбе.
Соревнования Спартакиады проходят с 9 по 18 февраля на территории пяти субъектов РФ. Лыжные соревнования проводятся в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» под Тюменью.
В октябре 2023 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов на сезон-2023/24, из-за чего они вынуждены выступать исключительно на внутренних соревнованиях.