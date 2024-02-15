Елена Вяльбе: иностранцы завидуют российским соревнованиям

«Однозначно, наши соревнования можно сравнивать с международными. Ни для кого не секрет, что иностранцы за нами следят, смотрят на нас. Конечно, они нам завидуют. Сейчас мы проводим Спартакиаду в прекрасном центре в Тюмени, у нас шикарная трасса, отличные условия, все супер.



Международные турниры? Мне они неинтересны. Я не слежу за ними, не смотрю, ничего не знаю», — сказала Вяльбе.