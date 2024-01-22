Вяльбе: Если бы россияне поехали на ОИ, то стали бы врагами страны

8 декабря 2023 года МОК допустил спортсменов из России и Беларуси до участия в ОИ-2024, они смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. Как сообщает пресс-служба МОК, до участия в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификации в своих видах спорта.

— Ой, много раз говорила: спасибо МОК за то, что они сделали все, чтобы у наших молодых спортсменов не было никаких шансов. Кто‑то из молодежи еще мог бы колебаться и все‑таки принял бы решение ехать. Но с какими бы глазами они бы потом возвращались? Они бы однозначно стали врагами для всей страны. Но ни у кого теперь нет никаких шансов поехать. За это я очень признательна МОК. Думаю, никого там из россиян не будет. Смотрите лучше, какие хорошие соревнования у нас в стране, — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».