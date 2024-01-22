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13:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Вяльбе: Если бы россияне поехали на ОИ, то стали бы врагами страны

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что никого из российских спортсменов не будет на Олимпийских играх в Париже.

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Источник: РИА "Новости"

8 декабря 2023 года МОК допустил спортсменов из России и Беларуси до участия в ОИ-2024, они смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. Как сообщает пресс-служба МОК, до участия в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификации в своих видах спорта.

— Как думаете, хоть кто‑то из россиян выступит на Олимпиаде в Париже, или все откажутся?

— Ой, много раз говорила: спасибо МОК за то, что они сделали все, чтобы у наших молодых спортсменов не было никаких шансов. Кто‑то из молодежи еще мог бы колебаться и все‑таки принял бы решение ехать. Но с какими бы глазами они бы потом возвращались? Они бы однозначно стали врагами для всей страны. Но ни у кого теперь нет никаких шансов поехать. За это я очень признательна МОК. Думаю, никого там из россиян не будет. Смотрите лучше, какие хорошие соревнования у нас в стране, — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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