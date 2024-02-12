Олимпийская чемпионка назвала «проблемы с головой» огромным бонусом

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что лыжница испытывает психологические проблемы в связи с отсутствием выступлений на международном уровне и рискует завершить карьеру по окончании сезона.

Юлия Ступак назвала себя неординарным спортсменом, для которого «проблемы с головой» являются достоинством.

«Могу сказать одно: проблемы с головой в моем случае — это огромный бонус, данный мне свыше, скажем так. Я неординарный спортсмен, неординарная личность, я знаю все свои сильные стороны. Про слабость я всегда говорю, не считаю это чем-то плохим, смешным. Показывать слабость — это огромная сила, и это моя сила, я этого не стесняюсь и не боюсь, за это меня любят. Что касается возможного завершения карьеры, я не хочу даже комментировать этот вопрос», — приводит РИА Новости слова Ступак.

«Я не обижаюсь ни в коем случае на Вяльбе, мы для нее действительно как дети. Но, как говорится, наверное, в семье не без урода, и я возьму на себя эту роль. Роль человека, у которого проблемы с головой. Я не обижаюсь ни в коем случае, Елена Валерьевна старается, наверное, сделать лучше для каждого спортсмена. И на каждом спортсмене лежит ответственность выбора идти дальше, быть на распутье или выбрать то, что ты уже знаешь. Я приму обязательно решение сама, возможно, оно у меня уже есть и достаточно давно, кто знает», — добавила олимпийская чемпионка.