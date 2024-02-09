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19:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Ступак ответила на слова Елены Вяльбе о проблемах с головой

По словам Ступак, у нее нет проблем с мотивацией на внутренних соревнованиях.

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Источник: AP 2023

В спринтерской гонке на Всероссийской спартакиаде Юлия Ступак выбыла в полуфинале. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала результаты Юлии Ступак.

«У Юли есть небольшие проблемы с головой. Если она их не исправит, то это будет ее последний сезон. Никакого смысла нет. Надо тогда искать работу, заниматься другим. Жизнь продолжается. Если она не видит другие цели в спорте, то надо завязать», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Вяльбе.

Юлия Ступак ответила на слова главы лыжной федерации.

«На самом деле не успела подойти к Спартакиаде, не хватило немного времени после болезней многочисленных, я всего лишь три недели потренировалась. Результат такой, какой есть. Все командные гонки планирую бежать. Настроение хорошее, мотивация — нормально, пойдет. Отсутствие мотивации из-за недопуска на международные соревнования? Не хочу даже отвечать. Все нормально, дело уже не в международных стартах», — заявила Ступак.

В рамках Всероссийской Спартакиады в спринтерской гонке классическим стилем победу одержала Анастасия Фалеева.

29-летняя Юлия Ступак (ранее выступала под фамилией Белорукова) — олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года в спринте и эстафете, трехкратный призер чемпионатов мира.

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