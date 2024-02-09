Ступак ответила на слова Елены Вяльбе о проблемах с головой

В спринтерской гонке на Всероссийской спартакиаде Юлия Ступак выбыла в полуфинале. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала результаты Юлии Ступак.

«У Юли есть небольшие проблемы с головой. Если она их не исправит, то это будет ее последний сезон. Никакого смысла нет. Надо тогда искать работу, заниматься другим. Жизнь продолжается. Если она не видит другие цели в спорте, то надо завязать», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Вяльбе.

Юлия Ступак ответила на слова главы лыжной федерации.

«На самом деле не успела подойти к Спартакиаде, не хватило немного времени после болезней многочисленных, я всего лишь три недели потренировалась. Результат такой, какой есть. Все командные гонки планирую бежать. Настроение хорошее, мотивация — нормально, пойдет. Отсутствие мотивации из-за недопуска на международные соревнования? Не хочу даже отвечать. Все нормально, дело уже не в международных стартах», — заявила Ступак.

В рамках Всероссийской Спартакиады в спринтерской гонке классическим стилем победу одержала Анастасия Фалеева.