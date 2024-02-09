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14:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Большунов и Фалеева выиграли первые золотые медали Спартакиады

Александр Большунов и Анастасия Фалеева одержали победы в спринтерских гонках классическим стилем, которые открывали лыжную программу на Всероссийской Спартакиаде по зимним видам спорта.

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Источник: РИА "Новости"

Трехкратный олимпийский чемпион показал результат 4.11,55 секунды, опередив Сергея Ардашева (+0,56 секунды) и Алексея Червоткина (+1,84 секунды).

Фалеева финишировала с результатом 4.46,49 секунды, оставив позади олимпийскую чемпионку Пекина Веронику Степанову (+0,83 секунды) и Дарью Непряеву (+2,96 секунды).

В субботу, 10 февраля, спортсмены выйдут на старт скиатлона. Им предстоит преодолеть десять километров классическим стилем и десять километров коньковым.

Всероссийская Спартакиада сильнейших проходит с 9 по 18 февраля на территории пяти регионов России. Основная часть Спартакиады пройдет в Челябинской области, в то время как соревнования по лыжным гонкам проходят в Тюмени. В Спартакиаде примут участие более 2,5 тыс. спортсменов, в том числе 39 представителей Белоруссии.

Всего на соревнованиях будет разыграно 107 комплектов наград в 16 зимних олимпийских видах спорта. Программа Спартакиады полностью идентична программе Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

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