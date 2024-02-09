Большунов и Фалеева выиграли первые золотые медали Спартакиады

В субботу, 10 февраля, спортсмены выйдут на старт скиатлона. Им предстоит преодолеть десять километров классическим стилем и десять километров коньковым.

Всероссийская Спартакиада сильнейших проходит с 9 по 18 февраля на территории пяти регионов России. Основная часть Спартакиады пройдет в Челябинской области, в то время как соревнования по лыжным гонкам проходят в Тюмени. В Спартакиаде примут участие более 2,5 тыс. спортсменов, в том числе 39 представителей Белоруссии.