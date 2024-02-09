Большунов обошел Устюгова в ¼ финала спринта на Спартакиаде
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл четвертьфинал в спринте на Спартакиаде сильнейших 2024 года.
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл четвертьфинал в спринте на Спартакиаде сильнейших 2024 года.
Большунов, представляющий Архангельскую область, обошел Сергея Устюгова в четвертьфинале спринта классическим стилем и выиграл гонку с результатом 4,15,54 секунды. Олимпийский чемпион Пекина в эстафете 4×10 км Сергей Устюгов отстал от победителя на 0,95 секунды. Таким образом лыжники напрямую вышли в полуфинал этой дисциплины на Спартакиаде.
Спартакиада-2024. Лыжные гонки. Тюмень
Спринт, классический стиль, третий четвертьфинал. Мужчины