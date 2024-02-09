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12:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Большунов обошел Устюгова в ¼ финала спринта на Спартакиаде

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл четвертьфинал в спринте на Спартакиаде сильнейших 2024 года.

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Источник: РИА "Новости"

Большунов, представляющий Архангельскую область, обошел Сергея Устюгова в четвертьфинале спринта классическим стилем и выиграл гонку с результатом 4,15,54 секунды. Олимпийский чемпион Пекина в эстафете 4×10 км Сергей Устюгов отстал от победителя на 0,95 секунды. Таким образом лыжники напрямую вышли в полуфинал этой дисциплины на Спартакиаде.

Спартакиада-2024. Лыжные гонки. Тюмень
Спринт, классический стиль, третий четвертьфинал. Мужчины

  1. Александр Большунов (Архангельская область) — 4,15,54 секунды
  2. Сергей Устюгов (Ханты-Мансийский автономный округ) +0,95
  3. Федор Назаров (Москва) +1,52
  4. Даниил Муралеев (Свердловская область) +2,07
  5. Алексей Виценко (Республика Коми) +4,14
  6. Иван Безматерных (Ямало-Ненецкий автономный округ) +5,34

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