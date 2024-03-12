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10:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Чемпионка ОИ Ступак пропустит чемпионат России из-за болезни

Олимпийская чемпионка Пекина, лыжница Юлия Ступак не выступит на чемпионате России по лыжным гонкам из-за болезни.

Источник: РИА "Новости"

«Мои дорогие друзья. Вынуждена сообщить, что заболела и уехала из Малиновки. Таким образом, я пропускаю чемпионат России. Расстроена ли я? Очень! Что я буду делать? Восстанавливаться. Всех люблю», — написала Ступак в одной из своих соцсетей.

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет с 16 по 24 марта в Малиновке (Архангельская область).

Ступак стала олимпийской чемпионкой в 2022 году в эстафете 4×5 км и завоевала бронзу в командном спринте. Также на счету спортсменки две бронзовые награды с Олимпийских игр в Пхенчхане.

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