Чемпионка ОИ Ступак пропустит чемпионат России из-за болезни
Олимпийская чемпионка Пекина, лыжница Юлия Ступак не выступит на чемпионате России по лыжным гонкам из-за болезни.
Олимпийская чемпионка Пекина, лыжница Юлия Ступак не выступит на чемпионате России по лыжным гонкам из-за болезни.
«Мои дорогие друзья. Вынуждена сообщить, что заболела и уехала из Малиновки. Таким образом, я пропускаю чемпионат России. Расстроена ли я? Очень! Что я буду делать? Восстанавливаться. Всех люблю», — написала Ступак в одной из своих соцсетей.
Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет с 16 по 24 марта в Малиновке (Архангельская область).
Ступак стала олимпийской чемпионкой в 2022 году в эстафете 4×5 км и завоевала бронзу в командном спринте. Также на счету спортсменки две бронзовые награды с Олимпийских игр в Пхенчхане.