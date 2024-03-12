Чемпионка ОИ Ступак пропустит чемпионат России из-за болезни

«Мои дорогие друзья. Вынуждена сообщить, что заболела и уехала из Малиновки. Таким образом, я пропускаю чемпионат России. Расстроена ли я? Очень! Что я буду делать? Восстанавливаться. Всех люблю», — написала Ступак в одной из своих соцсетей.