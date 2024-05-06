Вяльбе заявила, что США скоро прекратят свое существование

«Лет двадцать с лишним назад была последний раз в США, и казалось: “Вот это круто, и это круто!” А сейчас понимаю, что там полная задница. Реально. Общаюсь же с людьми, кто-то еще в 90-е уехал. Они уже живут на грани общей катастрофы.



Люди боятся детей в школу отпускать. Плюс наркомания, мигранты. Приезжают реальные головорезы, воруют, выносят все подряд, а власти ничего не могут сделать. С другой стороны, хорошо: лет двадцать еще — и вас уже не будет. Сами себя закопаете», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».