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10:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Вяльбе заявила, что США скоро прекратят свое существование

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе предположила, что через 20 лет США прекратят свое существование.

Источник: РИА "Новости"

«Лет двадцать с лишним назад была последний раз в США, и казалось: “Вот это круто, и это круто!” А сейчас понимаю, что там полная задница. Реально. Общаюсь же с людьми, кто-то еще в 90-е уехал. Они уже живут на грани общей катастрофы.

Люди боятся детей в школу отпускать. Плюс наркомания, мигранты. Приезжают реальные головорезы, воруют, выносят все подряд, а власти ничего не могут сделать. С другой стороны, хорошо: лет двадцать еще — и вас уже не будет. Сами себя закопаете», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».

Ранее Вяльбе назвала американкой шестикратную чемпионку мира по плаванию Юлию Ефимову за стремление участвовать в Олимпийских играх.

«По отношению к тем, кто поедет на Игры в Париж у подавляющего количества наших жителей будет негативное отношение. Я же общаюсь с людьми. С простыми, причем. Та же Ефимова для нас американка. Я не хочу ее как-то осуждать, это ее жизнь, она сама выбрала этот путь, достигла своих определенных результатов», — приводит слова Вяльбе RT.

МОК допустил россиян на Игры в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Из-за ограничений по участию в квалификационных соревнованиях отобраться на Олимпиаду смогут максимум 55 российских спортсменов. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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