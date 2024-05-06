Вяльбе заявила, что США скоро прекратят свое существование
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе предположила, что через 20 лет США прекратят свое существование.
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе предположила, что через 20 лет США прекратят свое существование.
«Лет двадцать с лишним назад была последний раз в США, и казалось: “Вот это круто, и это круто!” А сейчас понимаю, что там полная задница. Реально. Общаюсь же с людьми, кто-то еще в 90-е уехал. Они уже живут на грани общей катастрофы.
Люди боятся детей в школу отпускать. Плюс наркомания, мигранты. Приезжают реальные головорезы, воруют, выносят все подряд, а власти ничего не могут сделать. С другой стороны, хорошо: лет двадцать еще — и вас уже не будет. Сами себя закопаете», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».
Ранее Вяльбе назвала американкой шестикратную чемпионку мира по плаванию Юлию Ефимову за стремление участвовать в Олимпийских играх.
«По отношению к тем, кто поедет на Игры в Париж у подавляющего количества наших жителей будет негативное отношение. Я же общаюсь с людьми. С простыми, причем. Та же Ефимова для нас американка. Я не хочу ее как-то осуждать, это ее жизнь, она сама выбрала этот путь, достигла своих определенных результатов», — приводит слова Вяльбе RT.
МОК допустил россиян на Игры в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Из-за ограничений по участию в квалификационных соревнованиях отобраться на Олимпиаду смогут максимум 55 российских спортсменов. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.