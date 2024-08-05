Умер олимпийский чемпион по лыжным гонкам Юрий Скобов
В Саппоро-1972 Юрий Георгиевич завоевал золотую олимпийскую медаль в составе эстафеты 4×10 километров.
В Саппоро-1972 Юрий Георгиевич завоевал золотую олимпийскую медаль в составе эстафеты 4×10 километров.
Чемпион Олимпийских игр 1972 года в японском Саппоро Юрий Скобов умер на 76-м году жизни.
«До последних дней жизни оставался в строю, помогал тренерам, юным спортсменам, всей душой болел за развитие спортивной инфраструктуры на своей малой родине, в Омутнинском районе», — говорится в заявлении правительства Кировской области.
Скобов являлся почетным гражданином Омутнинска и Кирова, был награжден медалью «За трудовую доблесть».
Скобов также становился серебряным призером чемпионата мира 1974 года в эстафете и четырехкратным чемпионом СССР.
Прощание со Скобовым пройдет в Омутнинске 7 августа в ДК «Металлург».