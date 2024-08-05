Умер олимпийский чемпион по лыжным гонкам Юрий Скобов

Чемпион Олимпийских игр 1972 года в японском Саппоро Юрий Скобов умер на 76-м году жизни.

«До последних дней жизни оставался в строю, помогал тренерам, юным спортсменам, всей душой болел за развитие спортивной инфраструктуры на своей малой родине, в Омутнинском районе», — говорится в заявлении правительства Кировской области.

Скобов являлся почетным гражданином Омутнинска и Кирова, был награжден медалью «За трудовую доблесть».

Скобов также становился серебряным призером чемпионата мира 1974 года в эстафете и четырехкратным чемпионом СССР.