12:26 (мск), источник: Спорт Mail

Умер олимпийский чемпион по лыжным гонкам Юрий Скобов

В Саппоро-1972 Юрий Георгиевич завоевал золотую олимпийскую медаль в составе эстафеты 4×10 километров.

Источник: РИА "Новости"

Чемпион Олимпийских игр 1972 года в японском Саппоро Юрий Скобов умер на 76-м году жизни.

«До последних дней жизни оставался в строю, помогал тренерам, юным спортсменам, всей душой болел за развитие спортивной инфраструктуры на своей малой родине, в Омутнинском районе», — говорится в заявлении правительства Кировской области.

Скобов являлся почетным гражданином Омутнинска и Кирова, был награжден медалью «За трудовую доблесть».

Скобов также становился серебряным призером чемпионата мира 1974 года в эстафете и четырехкратным чемпионом СССР.

Прощание со Скобовым пройдет в Омутнинске 7 августа в ДК «Металлург».

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