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Ардашев выиграл масс-старт на втором этапе Кубка России

Сергей Ардашев стал победителем в масс-старте на дистанции 20 км свободным стилем на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам, который прошел в поселке Вершина Теи.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Представляющий Татарстан Ардашев финишировал с результатом 48 минут 19,2 секунды. Второе место в гонке занял партнер Ардашева по команде Иван Горбунов (отставание — 0,6 секунды). Тройку призеров замкнул Данил Нелипа, выступающий за Удмуртию (+0,9).

Ранее на втором этапе Кубка России Сергей Ардашев выиграл спринт и занял третье место в гонке на 10 км классическим стилем.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не принимал участие в масс-старте. Как сообщил тренер спортсмена Юрий Бородавко, он отправился в Москву на внеплановое медицинское обследование.

После первого этапа Кубка России Большунов рассказал, что потерял месяц подготовки из-за коронавируса, в связи с чем приходится постепенно набирать форму по ходу сезона.

В пяти гонках нового сезона Кубка России Александр Большунов лишь один раз занял призовое место. В прошлом сезоне он выиграл 23 личные гонки подряд.

У женщин победительницей масс-старта стала Екатерина Смирнова, представляющая Тюменскую область. Она показала результат 54 минуты 44,0 секунды. Второй стала Арина Каличева из Москвы (отставание — 2,3 секунды), бронзу завоевала Алина Пеклецова, выступающая за Вологодскую область (+5,9).