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Большунову разрешили соревноваться после коронавируса

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что после медицинского обследования Большунову разрешены тренировки и старты.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Александр Большунов пропустил масс-старт на втором этапе Кубка России в Хакасии и отправился в Москву на обследование, которое выявило, что лыжник перенес коронавирус.

«Обследование завершилось, он получил ряд рекомендаций. Завтра еще с утра он будет присутствовать на восстановительных процедурах. И после приезда в Чусовой он примет решение, будет стартовать или нет. Каких-то запретов на тренировки и соревновательную деятельность не было получено. Какие именно процедуры он делает, я не могу раскрыть», — цитирует Бородавко РИА Новости.

27-летний Большунов является трехкратным победителем Олимпиады в Пекине, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Игр. Лыжник становился чемпионом мира, шесть раз — серебряным призером мировых первенств, один раз — бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку «Тур де Ски».

В прошлом сезоне Большунов выиграл 23 личные гонки подряд — все гонки со старта сезона, которые проходили в рамках Кубка России, Спартакиады и чемпионата России, спортсмен прервал серию в марте, не сумев выиграть гонку с раздельным стартом классическим стилем на чемпионате России.