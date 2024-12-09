Большунову разрешили соревноваться после коронавируса

«Обследование завершилось, он получил ряд рекомендаций. Завтра еще с утра он будет присутствовать на восстановительных процедурах. И после приезда в Чусовой он примет решение, будет стартовать или нет. Каких-то запретов на тренировки и соревновательную деятельность не было получено. Какие именно процедуры он делает, я не могу раскрыть», — цитирует Бородавко РИА Новости.