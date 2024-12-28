Супруги Терентьевы выиграли лыжные спринты в один день

25-летний спортсмен, представляющий Тюменскую область, финишировал с результатом 2 минуты 41.33 секунды.
Мужскому спринту предшествовала женская гонка, в которой победу одержала его супруга Наталья Терентьева (в девичестве — Непряева). Ее результат — 3 минуты 5.95 секунды.
29-летняя Терентьева одержала первую победу за полтора года. Весной 2023 года, после окончания лыжного сезона, она поставила свою карьеру на паузу. В августе 2023 года она вышла замуж, а спустя год у пары родилась дочь. Терентьева вернулась в лыжные гонки спустя всего четыре месяца после родов.
Супруги Терентьевы вместе выступали на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Александр выиграл две бронзовые награды в индивидуальном и командном спринте, тогда как Наталья собрала полный набор олимпийских медалей, выиграв золото в эстафете, серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте.