Супруги Терентьевы выиграли лыжные спринты в один день

29-летняя Терентьева одержала первую победу за полтора года. Весной 2023 года, после окончания лыжного сезона, она поставила свою карьеру на паузу. В августе 2023 года она вышла замуж, а спустя год у пары родилась дочь. Терентьева вернулась в лыжные гонки спустя всего четыре месяца после родов.