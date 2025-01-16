На Кубке России по лыжным гонкам будут вручать черную майку

Кроме того, в лыжных видах спорта существуют еще несколько специальных маек. В многодневной гонке «Тур де Ски» красная майка обозначает лидера общего зачета многодневной гонки, в то время как лидер спринтерского зачета носит майку зеленого цвета. В биатлоне также используется синяя майка, которая обозначает лидера молодежного зачета (до 25 лет).