На Кубке России по лыжным гонкам будут вручать черную майку

Ее получит «самый дерзкий» лыжник по итогам каждого этапа Кубка России. Самого дерзкого будут выбирать зрители путем онлайн-голосования зрителей в телеграм-канале «Матч! Биатлон и лыжи».
Напомним, в лыжных гонках повсеместно используются желтая и красная майки. Желтую майку носит действующий лидер общего зачета Кубка, а красная майка обычно принадлежит лидеру спринтерского зачета.
Кроме того, в лыжных видах спорта существуют еще несколько специальных маек. В многодневной гонке «Тур де Ски» красная майка обозначает лидера общего зачета многодневной гонки, в то время как лидер спринтерского зачета носит майку зеленого цвета. В биатлоне также используется синяя майка, которая обозначает лидера молодежного зачета (до 25 лет).
На данный момент желтая и красная майки лидера в Кубке России принадлежит Сергею Ардашеву (Республика Татарстан). У женщин желтой майкой владеет Екатерина Смирнова (Тюменская область), а красная принадлежит Анастасии Фадеевой (Республика Татарстан).