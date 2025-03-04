Клебо выиграл классическую разделку на ЧМ в Тронхейме

После этой победы Клебо стал 12-кратным чемпионом мира. Он впервые в карьере взял золото в разделке на ЧМ. Ранее в Тронхейме Клебо выиграл коньковый спринт и скиатлон. Норвежцу сейчас не хватает одной победы, чтобы сравняться по количеству золотых медалей с самым титулованным соотечественником Петтером Нортугом. Петтер также рекордсмен по выигранным золотым медалям среди мужчин. 12 декабря 2018 года в возрасте 32 лет он объявил о завершении карьеры. У Клебо в Тронхейме впереди еще три гонки — марафон на 50 км, командный спринт и эстафета.