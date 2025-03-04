Клебо выиграл классическую разделку на ЧМ в Тронхейме

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал золотую медаль в гонке раздельного старта на 10 км в рамках этапа чемпионата мира — 2025 в Тронхейме. Ему удалось преодолеть дистанцию за 28 минут 16,6 секунды. Вторым стал Эрик Вальнес с отставанием от лидера на 8,8 секунды, замкнул тройку призеров Харальд Эстберг Амундсен, он пришел к финишу на 11 секунд позже Клебо.
Напомним, в командном зачете Норвегия занимает первое место, у сборной девять медалей. На втором месте швеция, которая сильно отстает от соперников. У национальной команды Швеции только три медали.
После этой победы Клебо стал 12-кратным чемпионом мира. Он впервые в карьере взял золото в разделке на ЧМ. Ранее в Тронхейме Клебо выиграл коньковый спринт и скиатлон. Норвежцу сейчас не хватает одной победы, чтобы сравняться по количеству золотых медалей с самым титулованным соотечественником Петтером Нортугом. Петтер также рекордсмен по выигранным золотым медалям среди мужчин. 12 декабря 2018 года в возрасте 32 лет он объявил о завершении карьеры. У Клебо в Тронхейме впереди еще три гонки — марафон на 50 км, командный спринт и эстафета.