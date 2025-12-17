Российская горнолыжница Плешкова получила нейтральный статус

Ранее FIS предоставила нейтральный статус российским лыжникам Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой, фристайлистке Анастасии Таталиной, двоеборцу Артему Галунину и сноубордистке Марии Травиничевой. Непряева и Коростелев выступили на этапе Кубка мира в Давосе и завоевали квоты для участия в Олимпиаде в спринте, скиатлоне, гонке с раздельным стартом и марафоне. Эти лицензии не являются именными.