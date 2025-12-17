Российская горнолыжница Плешкова получила нейтральный статус

Юлии Плешковой 28 лет. Она дважды становилась бронзовым призером Универсиады. Горнолыжница принимала участие в Олимпиаде в Пекине. Ее лучшим результатом стало 10-е место в комбинации.
Ранее FIS предоставила нейтральный статус российским лыжникам Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой, фристайлистке Анастасии Таталиной, двоеборцу Артему Галунину и сноубордистке Марии Травиничевой. Непряева и Коростелев выступили на этапе Кубка мира в Давосе и завоевали квоты для участия в Олимпиаде в спринте, скиатлоне, гонке с раздельным стартом и марафоне. Эти лицензии не являются именными.
Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров под эгидой FIS, им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. В требованиях FIS говорится, что россияне должны соответствовать критериям нейтральности, включая отсутствие добровольных связей с российскими или белорусскими военными или любыми другими службами национальной безопасности и отсутствие поддержки специальной военной операции на Украине.