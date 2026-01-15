Большунов впервые в сезоне выиграл гонку на этапе Кубка России

Александр Большунов преодолел дистанцию 15 километров за 32 минуты 22,2 секунды. Второе место занял Егор Митрошин (отставание — 16,9 секунды), третьим стал Иван Горбунов (+30,7 секунды).
Для Большунова эта победа стала первой в сезоне‑2025/26 на всероссийских соревнованиях. 29-летний лыжник пропустил предыдущий этап в Кирово-Чепецке и «Гонку чемпионов» в Рязани по состоянию здоровья.
Александр Большунов является обладателем девяти медалей Олимпийских игр (три золота, четыре серебра и две бронзы). Также на его счету — золото чемпионата мира 2021 года в скиатлоне.
В субботу на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Казани пройдут мужской и женский спринт. Этап продлится до 18 января. Соревнования в третий раз проводятся в поселке Мирный близ Казани.