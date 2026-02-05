Олимпийский чемпион из Норвегии пожелал удачи Коростелеву

22-летний россиянин опубликовал в соцсетях фотографию с подписью «Последний день перед открытием». Легендарный норвежский лыжник оставил под публикацией комментарий: «Удачи».
Коростелев является двукратным чемпионом мира по лыжным гонкам среди юниоров и четырехкратным чемпионом России. В январе на престижной лыжной многодневной гонке «Тур де Ски» он занял восьмое место.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-Д'Ампеццо. На них в нейтральном статусе выступят 13 российских спортсменов.
В лыжных гонках помимо Коростелева из россиян выступит Дарья Непряева. Оба спортсмена выйдут на старт в четырех дисциплинах: скиатлон, спринт, раздельная гонка и марафон.