Олимпийский чемпион из Норвегии пожелал удачи Коростелеву

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг пожелал удачи российскому лыжнику Савелию Коростелеву на предстоящих Олимпийских играх в Италии.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

22-летний россиянин опубликовал в соцсетях фотографию с подписью «Последний день перед открытием». Легендарный норвежский лыжник оставил под публикацией комментарий: «Удачи».

Коростелев является двукратным чемпионом мира по лыжным гонкам среди юниоров и четырехкратным чемпионом России. В январе на престижной лыжной многодневной гонке «Тур де Ски» он занял восьмое место.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-Д'Ампеццо. На них в нейтральном статусе выступят 13 российских спортсменов.

В лыжных гонках помимо Коростелева из россиян выступит Дарья Непряева. Оба спортсмена выйдут на старт в четырех дисциплинах: скиатлон, спринт, раздельная гонка и марафон.