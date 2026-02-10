Шварценеггер поддержал Линдси Вонн после падения на Олимпиаде

Напомним, титулованная 41-летняя горнолыжница Вонн выступила на Олимпиаде спустя неделю после разрыва крестообразной связки. Во время соревнований по скоростному спуску американка пережила страшное падение, зацепившись за ворота и потеряв равновесие в воздухе. Вонн была эвакуирована с олимпийской трассы на вертолете. Позднее стало известно, что спортсменка получила перелом большой берцовой кости ноги и перенесла две операции.
— Я обожаю Олимпийские игры. Зимние, летние — все! Я смотрю их с удовольствием и люблю за то, что спорт объединяет нас. Мне нравится, что Олимпийские игры напоминают нам: спорт— это главный уравнитель.
Больше всего я ценю их за то, что они преподносят нам важный жизненный урок: величие и горе живут по соседству. Нельзя достичь величия без нескольких встреч с неудачами. Мы очень четко увидели это на прошедших выходных.
Как и многие из вас, я слежу за вдохновляющим возвращением моей подруги Линдси Вонн. Ей 41 год, одно колено полностью переделано, и теперь она отправилась на Олимпиаду с порванной передней крестообразной связкой.
Это лучший сюжет, который только можно представить. Смело, отважно, немного безумно. И все же находятся критики, которые выражают свой негатив:
«Зачем она это сделала?»
«Ей, наверное, чего‑то не хватает в жизни?»
«Это безответственно!».
Эти люди, которые никогда не пробовали достичь чего‑то великого, не доводили себя до предела возможностей и не узнавали свой потенциал, не понимают одного: ничего стоящего не бывает без риска.
Вчера, когда ее олимпийские надежды оборвались из‑за серьезной травмы, мы все переживали за нее. А критики, как всегда, были в сборе, — написал Шварценеггер в соцсетях.
Линдси Вонн из-за травмы завершила карьеру в 2019 году, в ноябре 2024 года она объявила о возвращении в спорт. Американка является победительницей Олимпиады 2010 года в скоростном спуске и бронзовым призером этих Игр в супергиганте. На Олимпиаде-2018 она завоевала бронзу в скоростном спуске. Также на ее счету две победы на чемпионате мира 2009 года.