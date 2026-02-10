Шварценеггер поддержал Линдси Вонн после падения на Олимпиаде

— Я обожаю Олимпийские игры. Зимние, летние — все! Я смотрю их с удовольствием и люблю за то, что спорт объединяет нас. Мне нравится, что Олимпийские игры напоминают нам: спорт— это главный уравнитель.



Больше всего я ценю их за то, что они преподносят нам важный жизненный урок: величие и горе живут по соседству. Нельзя достичь величия без нескольких встреч с неудачами. Мы очень четко увидели это на прошедших выходных.



Как и многие из вас, я слежу за вдохновляющим возвращением моей подруги Линдси Вонн. Ей 41 год, одно колено полностью переделано, и теперь она отправилась на Олимпиаду с порванной передней крестообразной связкой.



Это лучший сюжет, который только можно представить. Смело, отважно, немного безумно. И все же находятся критики, которые выражают свой негатив:



«Зачем она это сделала?»



«Ей, наверное, чего‑то не хватает в жизни?»



«Это безответственно!».