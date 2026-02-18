Кто заработает больше всех на Олимпиаде-2026: 5 самых богатых спортсменов

На зимних Играх редко звучат суммы, сопоставимые с НБА или теннисом. Здесь нет звезд с контрактами по $50−60 млн в год, а призовые за медали выглядят скромно на фоне зарплат в крупных лигах. Поэтому разница в доходах особенно заметна: большинство олимпийцев зарабатывают немного, а некоторые подходят к старту уже с многомиллионными контрактами. Их основной доход — это зарплаты в лигах, крупные рекламные соглашения и долгосрочные партнерства с брендами, которые приносят деньги вне соревнований.