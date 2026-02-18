Кто заработает больше всех на Олимпиаде-2026: 5 самых богатых спортсменов

На зимних Играх редко звучат суммы, сопоставимые с НБА или теннисом. Здесь нет звезд с контрактами по $50−60 млн в год, а призовые за медали выглядят скромно на фоне зарплат в крупных лигах. Поэтому разница в доходах особенно заметна: большинство олимпийцев зарабатывают немного, а некоторые подходят к старту уже с многомиллионными контрактами. Их основной доход — это зарплаты в лигах, крупные рекламные соглашения и долгосрочные партнерства с брендами, которые приносят деньги вне соревнований.
Эйлин Гу — $23 млн вне трассы
Эйлин Гу — 22-летняя фристайлистка, родившаяся в США и выступающая за Китай. На прошлых Играх она стала самой молодой олимпийской чемпионкой по фристайлу и завоевала три медали за одну Олимпиаду. К Милану-2026 она подходит уже не только как спортсменка, но и как одна из самых коммерчески успешных фигур зимнего спорта.
За последние 12 месяцев Гу заработала около $23 млн. Из них всего около $100 000 пришлись на соревнования — основная часть дохода формируется за счет рекламных контрактов. Среди ее партнеров китайские гиганты Anta, Bosideng, Mengniu Dairy и Luckin Coffee. Для китайского рынка она стала не просто спортсменкой, а полноценным медийным лицом. Даже приз в $55 000 за победу в хафпайпе в новой «Снежной лиге» — это лишь небольшая часть ее общего дохода.
Остон Мэттьюс — $20 млн из НХЛ
Остон Мэттьюс — 28-летний центральный нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» и один из самых результативных игроков НХЛ последних лет. На Олимпиаду-2026 он приезжает как лидер сборной США и одна из главных звезд хоккейного турнира.
За сезон 2025−2026 Мэттьюс зарабатывает более $15 млн по клубному контракту. Дополнительно $5 млн в год ему приносят рекламные соглашения. Среди партнеров — Nike, Prime Sports, Uber Eats и Mito Red Light. Он стал первым игроком за всю историю списка Forbes по НХЛ, кто превысил отметку в $20 млн за сезон.
Возвращение игроков НХЛ на Олимпиаду усилило финансовый контраст внутри Игр. На фоне большинства зимних спортсменов зарплаты хоккеистов выглядят особенно впечатляющими.
Линдси Вонн — $8 млн за счет контрактов с брендами
Линдси Вонн — одна из самых титулованных горнолыжниц в истории США. За карьеру она выиграла 82 этапа Кубка мира и брала олимпийское золото. Даже после травм и частичной замены коленного сустава Вонн вернулась в большой спорт и снова вышла на трассу в возрасте 41 года.
За последние 12 месяцев ее доход оценивается в $8 млн. При этом большая часть суммы формируется не за счет стартов, а благодаря долгосрочным контрактам. Среди брендов-партнеров — Delta Air Lines, Land Rover и Rolex. Вонн сотрудничает более чем с десятком компаний и остается востребованной фигурой вне зависимости от результатов на трассе.
Ее пример показывает, что в зимнем спорте решает не только текущая форма, но и репутация. Даже травмы и жесткое падение на квалификационных заездах не отменяют коммерческой ценности спортсменки, которая уже стала частью истории горнолыжного спорта.
Хлоя Ким — $4 млн на рекламе
Хлоя Ким — двукратная олимпийская чемпионка по сноуборду в дисциплине хафпайп. Ей 25 лет, и она давно считается одной из самых узнаваемых фигур в женском зимнем спорте. Победы на двух Олимпиадах подряд сделали ее медийной звездой задолго до Милана-2026.
За последние 12 месяцев ее доход оценивается примерно в $4 млн. Основная часть суммы — рекламные контракты с Breitling, Monster Energy и Nike. Даже травма плеча, полученная во время тренировки в январе, не снизила ее коммерческую привлекательность: Ким остается лицом крупных брендов.
В ее случае олимпийское золото превратилось в долгосрочную модель дохода. Ким зарабатывает не столько на стартах, сколько на статусе одной из самых ярких чемпионок своего поколения.
Илья Малинин — $700 000 и рост перед Олимпиадой
Илья Малинин — 21-летний американский фигурист, которого называют «Богом четверных». Он стал первым спортсменом, исполнившим семь четверных прыжков в одной программе, и единственным, кто сделал четверной аксель. После золота чемпионата мира 2024 года его имя стало звучать гораздо чаще — не только в спортивных кругах.
За последние 12 месяцев его доход оценивается в $700 000. Это значительно меньше, чем у лидеров списка, но для фигурного катания сумма существенная. Илья уже работает с Coca-Cola, Samsung и Honda.
Его пример показывает, как быстро растет коммерческая ценность в зимних видах спорта. Один громкий сезон способен изменить уровень контрактов и превратить перспективного фигуриста в заметного игрока рекламного рынка.