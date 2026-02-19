Ричмонд
Российский ски-альпинист вышел в полуфинал Олимпиады

Российский ски‑альпинист Никита Филиппов выступит в полуфинале спринта на Олимпиаде‑2026 в Италии.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Никита Филиппов занял второе место в квалификации спринта на зимних Олимпийских играх-2026 и вышел в полуфинал соревнований.

Ски-альпинизм. Квалификация. 2-й заезд.

  1. Йон Кистлер (Швейцария) — 2:38,3 секунды
  2. Никита Филиппов (Россия) +1,48 секунды отставания
  3. Максимильен Дрион дю Шапуа (Бельгия) +4,04
  4. Кэмерон Смит (США) +9,23
  5. Филлип Беллингем (Австралия) +10,03
  6. Трим Дальсет Леден (Норвегия) +16,5

В полуфинале соперниками Филиппова будут бельгиец Максимильен Дрион дю Шапуа, американец Кэмерон Смит, француз Пабло Жинер-Дальмассо, швейцарец Арно Лита и испанец От Феррер Мартинес. Для выхода в финал необходимо финишировать в тройке лучших.

Обладатели первых олимпийских медалей в ски-альпинизме станут известны сегодня. Полуфинал соревнований начнется в 15:25 по московскому времени, а финал — в 15:55. Ски-альпинизм впервые в истории включен в программу Олимпийских игр.

23-летний Никита Филиппов — многократный чемпион России. В январе 2026 года Филиппов стал бронзовым призером в спринте на этапе Кубка мира во французском Куршевеле.

