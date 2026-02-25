Двукратный олимпийский чемпион высмеял рекорд лыжника Клебо

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев подверг критике рекорд норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, который стал 11-кратным олимпийским чемпионом. Об этом сообщает NEWS.ru.
«Клебо оказался в выгодной ситуации. Его будут восхвалять и называть великим спортсменом, но всегда будет добавление, что он победил в отсутствие российских атлетов», — сказал Васильев.
Бывший биатлонист добавил, что Клебо, вероятно, чувствует дискомфорт от этого факта.
«Ему расчистили путь, чтобы он установил эти рекорды, не имея достойных соперников. О каких медалях идет речь?» — отметил Васильев.
На зимней Олимпиаде 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо Клебо выиграл все шесть возможных золотых медалей, став 11-кратным олимпийским чемпионом — это рекорд для зимних Игр.
Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) установила правила для получения нейтрального статуса российскими спортсменами. Атлетам, связанным с российскими вооруженными силами или поддерживающим военные действия на Украине, в нейтральном статусе будет отказано. В частности из-за этого Олимпиаду пропустил лидер сборной России Александр Большунов. Он — капитан войск Национальной гвардии РФ.