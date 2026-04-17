Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тренер призвал Большунова найти и устранить причины неудач

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко считает, что Александру Большунову необходимо внести корректировки в ходе летней подготовки.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов 12 апреля завершил сезон победой в марафоне на дистанции 70 км на чемпионате России, проходившем в Мончегорске.

«У Александра получилось достаточно скомканное начало сезона, старты в ноябре и декабре полностью не удались. А начиная с января он постепенно начал набирать форму. И, как Александр и планировал изначально, пик формы должен был прийтись на главные старты — чемпионат России и Финал Кубка России. Так в общем-то и получилось», — передает слова Юрия Бородавко РИА Новости.

«Нам нужно сделать определенные выводы и посмотреть, что же все-таки приводит уже который год подряд к не очень хорошему старту сезона. И постараться этого избежать в будущем, поскольку есть предпосылки к тому, что со следующего сезона возможно участие наших лыжников в международных соревнованиях уже с первых этапов Кубка мира», — добавил старший тренер сборной России по лыжным гонкам.

В прошлом сезоне на международных стартах из российских лыжников выступали только Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Также нейтральный статус есть у Никиты Денисова.