Тренер призвал Большунова найти и устранить причины неудач

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов 12 апреля завершил сезон победой в марафоне на дистанции 70 км на чемпионате России, проходившем в Мончегорске.
«У Александра получилось достаточно скомканное начало сезона, старты в ноябре и декабре полностью не удались. А начиная с января он постепенно начал набирать форму. И, как Александр и планировал изначально, пик формы должен был прийтись на главные старты — чемпионат России и Финал Кубка России. Так в общем-то и получилось», — передает слова Юрия Бородавко РИА Новости.
«Нам нужно сделать определенные выводы и посмотреть, что же все-таки приводит уже который год подряд к не очень хорошему старту сезона. И постараться этого избежать в будущем, поскольку есть предпосылки к тому, что со следующего сезона возможно участие наших лыжников в международных соревнованиях уже с первых этапов Кубка мира», — добавил старший тренер сборной России по лыжным гонкам.
В прошлом сезоне на международных стартах из российских лыжников выступали только Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Также нейтральный статус есть у Никиты Денисова.