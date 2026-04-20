От юниорского золота до Олимпиады: как сложилась судьба Дарьи Непряевой

Первые три года на взрослом уровне пришлись на период отстранения. На внутренних соревнованиях Дарья постепенно пробивала себе путь к вершине. В сезоне-2024/2025 к ней пришел настоящий прорыв: она выиграла три этапа Кубка России в разных дисциплинах, а в финале взяла серебро в гонках на 3 и 10 км, а также в спринте. На чемпионате страны завоевала золото в командном спринте и эстафете, серебро в скиатлоне и бронзу на 10 км. По итогам сезона Непряева заняла первое место в общем зачете Кубка России, опередив значительно более опытных соперниц.