От юниорского золота до Олимпиады: как сложилась судьба Дарьи Непряевой

В тени своей старшей сестры Натальи, олимпийской чемпионки, Дарья Непряева долгое время оставалась незамеченной. Но 2026 год все изменил. Она единственная из россиянок выступила на Играх в Милане, дебютировала на Кубке мира и прочувствовала, что такое настоящий спринт на высоте 1600 метров. О том, как младшая Непряева вышла из тени и что ждет ее дальше, — в нашей статье.
Детство и спортивная семья
Дарья Михайловна Непряева родилась 18 мая 2002 года в Твери. Ее родители, Михаил и Ирина, в 1990-х сами успешно выступали за сборную России, а после завершения карьеры остались в спорте — мама стала тренером, отец — руководителем в Федерации лыжных гонок Тверской области. Старшая сестра Наталья — олимпийская чемпионка в эстафете Пекина-2022, обладательница еще двух медалей тех же Игр и бронзы Пхенчхана-2018.
Дарья пошла по стопам сестры: с пяти лет ездила на ее сборы, гуляла с родителями по лесу, каталась с горок и так, играючи, полюбила лыжи. При этом отличалась миниатюрностью и гибкостью — знакомые советовали отдать ее в художественную гимнастику, но семья сделала выбор в пользу лыж.
Начало карьеры и юниорские успехи
Прогресс Дарьи оказался стремительным. В 2018 году 15-летняя спортсменка выступила на первенстве Центрального федерального округа, а уже в 2020-м попала на юношеские Олимпийские игры в Лозанне, где стала лучшей среди россиянок в 5-километровой гонке классическим стилем и спринте.
Ключевым стал 2022 год. На юниорском чемпионате мира в Норвегии Дарья уверенно выиграла золото в гонке на 5 км и завоевала серебро в эстафете. Этот успех совпал с триумфом сестры в Пекине. После турнира Дарью планировали привлечь к этапам Кубка мира — ей тогда было 19 лет. Но международные старты для российских лыжников закрылись.
Взрослая карьера и отбор на Олимпиаду-2026
Первые три года на взрослом уровне пришлись на период отстранения. На внутренних соревнованиях Дарья постепенно пробивала себе путь к вершине. В сезоне-2024/2025 к ней пришел настоящий прорыв: она выиграла три этапа Кубка России в разных дисциплинах, а в финале взяла серебро в гонках на 3 и 10 км, а также в спринте. На чемпионате страны завоевала золото в командном спринте и эстафете, серебро в скиатлоне и бронзу на 10 км. По итогам сезона Непряева заняла первое место в общем зачете Кубка России, опередив значительно более опытных соперниц.
В декабре 2025 года Дарья получила нейтральный статус и отправилась на этап Кубка мира в Давос — именно там проходили заключительные гонки отбора на Игры. В своем первом старте она стала 39-й, и этого оказалось достаточно для олимпийской путевки. Затем она осталась на Кубке мира, в каждой гонке улучшая результаты: на этапах в Тоблахе, Оберхофе и Хомсе ей удавалось попадать в топ-8. По итогам дебютного международного сезона Дарья заняла 22-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 761 очко. Ее призовые за сезон составили 22 800 евро (около 2,2 млн рублей).
Олимпиада в Милане: первый опыт и досадная дисквалификация
На своей дебютной Олимпиаде Дарья выступила в четырех дисциплинах. Лучшим результатом стало 17-е место в скиатлоне, а также 21-е место в индивидуальной гонке на 10 км. Самый драматичный эпизод случился в марафоне на 50 км: на отметке 21,6 км во время смены лыж она перепутала боксы — заехала в 12-й вместо своего 14-го и надела лыжи немецкой спортсменки Катарины Хенниг.
Дарья финишировала 11-й, однако результат был аннулирован. Позже она объяснила, что перепутала номера из-за Савелия Коростелева. У него был 12-й номер, и она почему-то подумала, что и у нее тоже. Немецкая сторона среагировала мгновенно, но на финише Дарья извинилась перед соперницей, и та отнеслась к ситуации с пониманием.
Личная жизнь и отношения с сестрой
Долгое время Дарья состояла в отношениях с лыжником Сергеем Волковым. Спортсменка отмечала, что отношения со спортсменом проще выстроить из-за общего ритма жизни: постоянные сборы и редкие возвращения домой сложно совмещать с человеком из другой сферы. Однако в конце сезона 2025/2026 пара рассталась. На церемонии закрытия Олимпиады Непряеву на плечах нес Савелий Коростелев, что вызвало слухи об их романе, но официального подтверждения этому нет.
В детстве у Дарьи с Натальей часто бывали стычки, но сейчас обе сестры крайне близки. В начале взрослой карьеры Дарью часто воспринимали исключительно как младшую сестру лучшей лыжницы страны. Теперь же она сама стала одной из сильнейших, и сравнения больше не давят — они с Натальей стали равными соперницами.
Позади — дебютная Олимпиада, первые километры на Кубке мира и обидная дисквалификация. Впереди — годы тренировок и новых стартов. Дарья Непряева сделала главное: доказала, что достойна быть наравне с сильнейшими. А все остальное — дело времени.