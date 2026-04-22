Панжинский назвал Клебо лучшим лыжником в истории

Серебряный призер Олимпийских игр 2010 года Александр Панжинский высказался о норвежском лыжнике Йоханнесе Клебо.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Александр Панжинский назвал норвежского лыжника Йоханнеса Клебо невероятным гением.

«Однозначно, Йоханнес Клебо — лучший лыжник в истории. И дело не в том, что он берет шесть золотых на чемпионате мира, а через год — на Олимпиаде. Он невероятный гений. И главное, что бьет все рекорды и все равно продолжает находить мотивацию. Может месяцами не видеться с близкими, с невестой, чтобы не заразиться каким-нибудь ковидом. До мозга костей профессионал. Плюс он умеет монетизировать свой успех. А ведь вроде бы не Нортуг, не шоумен», — передает слова Панжинского РИА Новости.

Клебо принадлежит рекорд по количеству золотых медалей в истории зимних Олимпийских игр — 11. Также он является 15-кратным чемпионом мира, пятикратным обладателем Кубка мира и пятикратным победителем многодневки «Тур де Ски».