Пьяный призер Олимпиады попал в аварию на велосипеде

Роберт Кранец завершил профессиональную карьеру в 2018 году. В 2012 году он выиграл чемпионат мира по полетам на лыжах. Спортсмен участвовал в четырех Олимпиадах и в 2002 году в Солт-Лейк-Сити стал бронзовым призером в командных соревнованиях.