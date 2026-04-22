Пьяный призер Олимпиады попал в аварию на велосипеде

Словенский прыгун с трамплина, призер Олимпийских игр Роберт Кранец получил серьезные травмы в результате аварии во время велосипедной тренировки. Об этом сообщает издание Slovenske novice.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Инцидент произошел неподалеку от деревни Сподня Липница. По данным следствия, 44‑летний спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения — в его крови обнаружили 2,5 промилле алкоголя. Такая концентрация способна вызвать сильную дезориентацию и нарушить координацию движений.

Как выяснилось, Кранец выехал на встречную полосу со скоростью 34 км/ч, после чего наехал на бордюр и упал. К моменту аварии, согласно данным велокомпьютера спортсмена, он уже преодолел почти 14 км, местами разгоняясь до 60 км/ч.

Пострадавшего оперативно доставили в больницу Любляны на вертолете. Словенская лыжная ассоциация подтвердила, что состояние здоровья Роберта Кранеца стабильно. В ближайшие дни он приступит к реабилитации, которая, по прогнозам врачей, будет долгой и сложной.

Причины, по которым спортсмен решил провести тренировку в нетрезвом состоянии, пока остаются неизвестными.

Роберт Кранец завершил профессиональную карьеру в 2018 году. В 2012 году он выиграл чемпионат мира по полетам на лыжах. Спортсмен участвовал в четырех Олимпиадах и в 2002 году в Солт-Лейк-Сити стал бронзовым призером в командных соревнованиях.