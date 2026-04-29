Степанова: Если жена успешна, то встать в 4 утра ради ребенка — дело мужа

В феврале 2025 года Вероника Степанова родила дочь, которую назвала Дина.
Ранее RT со ссылкой на результаты опроса сервиса SuperJob сообщил, что в России продолжает расти число мужчин, готовых уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены. В исследовании отмечается, что впервые с 2015 года наблюдается равенство среди согласных и несогласных уйти в декрет.
— «…Каждый второй российский мужчина готов уйти в декрет вместо жены…». Новость, которая вдохновляет: неужели дожили до реального равенства полов? Так и вижу толпы счастливых отцов на детских площадках. Хвастающихся карьерными успехами своих жен. Особенно если жена — спортсменка. В спорте быстро становится ясно, кто пришел (пришла) за медали бороться и призовые, а кто — массовке поучаствовать.
Если жена более талантлива и успешна, то вставать в четыре утра, чтобы ребенка покормить и подгузник поменять, — дело чести мужа. Хорошо, что уже половина российских мужчин это понимает! — приводит слова Степановой «Матч ТВ».
На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине российские лыжницы выиграли женскую эстафету. Степанова бежала финальный этап, опередив немку Софи Крель. В возрасте 21 года и 39 дней она стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок.